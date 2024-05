Stand: 06.05.2024 16:40 Uhr Diversity-Tag: Gemeinsam sind wir Vielfalt

Diversity richtet den Blick auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Es geht darum, Menschen als Menschen zu sehen. Wir alle sind mehr als ein Teil von Mehrheiten oder Minderheiten. Wir wollen diese Vielfalt wahrnehmen, wertschätzen und leben.

Unsere Haltung und unser Engagement beruhen auf den Fundamenten unserer Gesellschaft, auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UN. Als öffentlich-rechtlicher Rundfunk leben wir diese Grundlagen. Unsere Aufgaben sind im NDR Staatsvertrag beschrieben, insbesondere im Programmauftrag und den Programmgrundsätzen. Bereits im November 2008, haben wir als Zeichen unserer Haltung die „Charta der Vielfalt“ im NDR unterzeichnet.

Anlässlich des 12. Deutschen Diversity-Tages rückt die ARD am 28. Mai 2024 erneut Vielfalt und Diversität in den Mittelpunkt ihrer Programme - in diesem Jahr mit dem Themenschwerpunkt Inklusion - Menschen mit Behinderung. Menschen mit Behinderung stoßen im Alltag nach wie vor auf viele Barrieren: Sei es im wörtlichen Sinne mit dem Rollstuhl vor dem „Außer Betrieb“-Schild am Aufzug oder wenn ihnen aufgrund von unbewussten Denkmustern weniger zugetraut wird. Der Diversity-Tag 2024 stellt Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen in den Mittelpunkt.