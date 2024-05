Stand: 06.05.2024 16:45 Uhr Gleichstellung und Diversity im NDR

Der Bereich Gleichstellung und Diversity wird von der Gleichstellungsbeauftragten Nicole Schmutte geleitet. Sie ist Redakteurin, Diversity Managerin und Business Coach und hat jahrelang als Chefin vom Dienst bei ARD-aktuell gearbeitet. Ihre Schwerpunkte sind die Förderung von mehr Frauen in Führung, ein gutes Generationen-Miteinander sowie Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Für die konkreten Schritte, den Führungsanteil der Frauen zu erhöhen, erhielt der NDR 2018 den Helga-Stödter-Preis der Handelskammer Hamburg für Mixed Leadership. Nicole Schmutte ist Beirätin der FEMWORX der Hannovermesse, Beirätin Changemaker50plus von Das Demografie Netzwerk (ddn) und Jurymitglied für diverse Awards zur Förderung von Frauen in unterrepräsentierten Bereichen.

Stellvertretender Gleichstellungsbeauftragter ist René Schaar. Seine Lieblingsfigur im Fernsehen: Elin. Denn der Impuls für den ersten Charakter mit sichtbarer Behinderung in der 50-jährigen Geschichte der deutschen Sesamstraße kam von ihm. Hierfür bekam der NDR 2023 den Senator-Neumann-Preis für Inklusion verliehen. René Schaar engagiert sich ehrenamtlich als Wertebotschafter bei der überparteilichen Bildungsinitiative GermanDream und bei ahoi e. V., einem Selbstvertretungsverein behinderter Menschen.

Das Ziel: Ein vielfältiges Programm und eine vielfältige Belegschaft

Mit den reichhaltigen Inhalten des NDR ein vielfältiges Publikum anzusprechen und abzubilden, ist Programm. Seit 2022 wirken 15 Sendungen an der 50:50 Challenge der BBC mit. Gelebte Diversität in der Belegschaft beeinflusst auch Vielfalt in den Programmen. Ziel ist es, Diversität in den Angeboten wahrnehmbarer zu machen und mehr Mitarbeitende mit vielfältigen Hintergründen und Biografien in den Redaktionen und Abteilungen im NDR zu beschäftigen. Ein großer Erfolg der vergangenen Jahre: Die Quote der Frauen in Führungspositionen stieg kontinuierlich und liegt derzeit im NDR bei 46 Prozent.

50:50 Challenge der BBC 2017 von der BBC gegründet, hat sich die Initiative zum Ziel gesetzt, das Geschlechterverhältnis in den Programmen der BBC zu verbessern. Hierfür erheben teilnehmende Redaktionen Daten darüber, wer in welcher Funktion „on air“ vorkommt. Die Fortschritte werden monatlich gemessen. Die 50:50-Challenge hat internationale Aufmerksamkeit erregt und viele andere Medienhäuser dazu inspiriert, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen. Im deutschsprachigen Raum sind BR, SWR, MDR, rbb, Deutsche Welle und der ORF Teil der 50:50-Challenge.