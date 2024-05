50:50-Challenge der BBC

Vor fünf Jahren von der BBC ins Leben gerufen, hat sich die Initiative zum Ziel gesetzt, das Geschlechterverhältnis in den Programmen der BBC zu verbessern und mehr Frauen als Expertinnen in die Sendungen zu bringen. Der NDR hat sich im Mai 2022 auf Initiative der Gleichstellungsbeauftragten Nicole Schmutte dem Projekt angeschlossen und nach einer Pilotphase von einem Jahr mittlerweile 15 teilnehmende Redaktionen gewinnen können. Diese zählen und erhöhen den Frauenanteil in ihren jeweiligen Sendungen. Hierfür erheben teilnehmende Redaktionen die Zahlen darüber, wer in welcher Funktion „on air“ vorkommt. Neben Expertinnen werden je nach Sendungstyp auch Reporterinnen, Protagonistinnen, Moderatorinnen und Interviewgäste gezählt.

Die einzelnen Fortschritte werden nach jeder Sendung anhand eines einfachen Zähltools gemessen und sind sofort zu sehen. Seit Beginn der Teilnahme an der 50:50-Challenge liegt der Anteil von Frauen im NDR Programm bei aktuell 45 %.

Nicole Schmutte, Gleichstellungsbeauftragte: „Die 50:50-Challenge ermuntert zum Erfolg und ich freue mich über jede weitere Sendung, die dabei ist. So können wir Frauen sichtbarer und hörbarer machen. Und ganz nebenbei können wir durch neue Expertinnen in den Sendungen die Expertinnen-Datenbank im NDR mit neuen weiblichen Namen und Kontakten bestücken – eine Win-Win-Situation. Wir haben im Firmen-Intranet NDRinside eine Seite eingerichtet, in der sich alle die Fortschritte der einzelnen Sendungen anschauen können, grafisch und optisch gut und übersichtlich aufbereitet.“

Thomas Mohr von NDR 2 ist von Beginn an dabei mit den Sendungen "NDR 2 Update" und "NDR 2 Spezial": "Seit wir bei NDR 2 mit den beiden Formaten an der 50:50-Challenge teilnehmen, haben sich viele spannende Expertinnen bei uns im Programm etabliert."

Die Teilnahme ist bewusst freiwillig. Die Mitglieder sollen sich aus Überzeugung für dieses Projekt entscheiden. Jede Redaktion kann sich beteiligen, die redaktionellen Einfluss auf die Auswahl der Protagonistinnen und Expertinnen zu einem Thema hat. Funktionsträger aus aktueller Politik und Wirtschaft, die aus der Aktualität heraus in der Sendung auftreten müssen, werden nicht mitgezählt.

Selbst Redaktionen, die in einem eher männlich geprägten Umfeld agieren, stellen sich der Herausforderung, wie zum Beispiel die Sportzone. Seit Beginn der Challenge im NDR ist beispielsweise auch die Redaktion "Markt" Teil des 50:50-Projekts.

Dorina Rechter, Redaktionsleiterin "Markt": „Wir haben uns sofort entschieden, bei dieser Challenge mitzumachen und das 50:50-Projekt zu unterstützen. Seitdem achten wir in den Beiträgen der Sendung „Markt“ und bei filmischen Langformaten noch mehr darauf, Interviewpartner*in, Protagonist*in, und Sprecher*in gleichrangig zu besetzen. Das ist bei uns im Team inzwischen selbstverständlich geworden.“

Die 50:50-Challenge der BBC hat internationale Aufmerksamkeit erregt und viele andere Medienhäuser dazu inspiriert, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen. 56 % aller teilnehmenden Teams haben, laut jüngster Auswertung der BBC, bereits einen Frauenanteil von 50 % in ihren Inhalten erreicht.

75 % der Teilnehmenden haben sich deutlich gegenüber ihrem Ausgangswert verbessert. Auch die bislang im NDR teilnehmenden Teams konnten ihre prozentualen Anteile an Frauen im Programm gegenüber dem Start der Challenge erhöhen. Wer dabei sein möchte, meldet sich auf der entsprechenden Intranet-Seite im NDR an.