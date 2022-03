Corona-Regeln: Neues Infektionsschutzgesetz weiter umstritten Stand: 17.03.2022 18:27 Uhr Ab Sonntag (20. März) sollen nach dem Willen der Bundesregierung die Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland weitgehend wegfallen - obwohl die Infektionszahlen wieder in die Höhe schnellen. Parteiübergreifend wurde am Donnerstag in der Ministerpräsidentenkonferenz Kritik am Kurs des Bundes geäußert. Ein Überblick über die derzeit geltenden Regeln in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Einen Tag vor der Abstimmung im Bundestag und im Bundesrat zur Neufassung des Infektionsschutzgesetz am Freitag (18. März) haben die Länder noch einmal ihre Bedenken gegen die weiteren Corona-Pläne des Bundes deutlich vorgetragen. Konkret stören sich die Länderchefinnen und -chefs daran, dass der Bund in fast allen Bereichen des Alltags die Maskenpflicht abschaffen will. Sie berufen sich dabei auch auf Empfehlungen des Corona-Expertenrats der Regierung. Ein weiterer Kritikpunkt in der Ministerpräsidenten-Runde mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) war, dass der Bund aus Sicht der Länder die Verantwortung für die Regelungen und Schutzmaßnahmen im weiteren Pandemie-Verlauf auf die Länder abwälzt. Die sogenannte Hotspot-Regelung sehen sie in der Praxis für kaum umsetzbar. "Ich halte das nicht für vertretbar", zitierten Teilnehmer etwa Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Kanzler Scholz nahm die Kritik aus den Ländern zur Kenntnis, sagte aber: "Nun treten wir auch in eine neue Phase der Pandemie ein, in der wir, wie fast alle unsere Nachbarländer, auf die meisten Schutzmaßnahmen verzichten werden."

Zahlreiche Länder wollen zunächst eine im Gesetz vorgesehene Übergangsfrist nutzen und die aktuell geltenden Schutzregeln noch bis zum 2. April aufrechterhalten - darunter Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Auch für die Zeit danach sei in Hamburg für die allgemeine Maskenpflicht im Einzelhandel ein eigener Weg denkbar, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) im Anschluss an die Bund-Länder-Videokonferenz.

Test- und Maskenpflicht nur noch in wenigen Bereichen

Der im Kabinett beschlossene Entwurf des neuen Infektionsschutzgesetzes, den Justizminister Marco Buschmann (FDP) und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erarbeitet haben, sieht ab dem 20. März generell nur noch wenige allgemeine Basisschutzmaßnahmen etwa bei Tests und Masken vor - etwa in Alten- und Pflegeheimen sowie weiteren Einrichtungen für gefährdete Gruppen. In Bussen und Bahnen soll weiterhin Maskenpflicht gelten können, beim Einkaufen dagegen nicht mehr. Für regionale "Hotspots" sollen jedoch weitergehende Beschränkungen möglich sein, wenn das Landesparlament für diese eine besonders kritische Corona-Lage feststellt.

Die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes soll bis zum 23. September 2022 gelten. Vor der drohenden Corona-Herbstwelle müssten neue Maßnahmen beschlossen werden, kündigte Gesundheitsminister Lauterbach an.

Geplante "Hotspot"-Regelung ist umstritten

Strengere regionale "Hotspot"-Regelungen und -Maßnahmen können die Länder laut Gesetz umsetzen, wenn etwa in einer bestimmten Region ein besonders hohes Infektionsgeschehen herrscht und eine Überlastung der Gesundheitsversorgung droht. Ein "Hotspot" kann dem Gesetz zufolge ein Stadtteil, eine Stadt, eine größere Region oder auch ein ganzes Bundesland sein. In dieser Region könnten dann Zugangsbeschränkungen nach den 2G- oder 3G-Regelungen erlassen werden, eine verschärfte Maskenpflicht, Hygienekonzepte oder verschärfte Testpflichten. Voraussetzung ist, dass die Landesparlamente die Beschlüsse fassen. Wegen der derzeit weiter sehr hohen Infektionszahlen wird die "Hotspot"-Regelung von den Ländern kritisiert.

Neue Grundlage für Corona-Regeln am Arbeitsplatz

Arbeitgeber und Beschäftigte müssen sich ab dem 20. März auf neue Bedingungen zum Corona-Schutz am Arbeitsplatz einstellen. Eine Bundesverordnung besagt, dass Arbeitgeber zukünftig selbst die Gefährdung durch das Virus einschätzen müssen und in einem betrieblichen Hygienekonzept Maßnahmen zum Infektionsschutz festlegen. Damit sind die Corona-Schutzmaßnahmen nicht mehr unmittelbar per Arbeitsschutzverordnung vorgeschrieben. Arbeitgeber sollen bei ihrer Abwägung zu den Schutzmaßnahmen das regionale Infektionsgeschehen berücksichtigen. Prüfen sollen sie zum Beispiel, ob sie den Beschäftigten einen Corona-Test pro Woche anbieten, ob sie Schutzmasken bereitstellen und ob Beschäftigte im Homeoffice arbeiten sollen. Die bislang bundesweit geregelte Homeoffice-Pflicht entfällt. Auch über Schutzmaßnahmen wie Abstands- und Hygieneregeln oder eine Maskenpflicht sollen Betriebe künftig selbst entscheiden. Die neuen Regeln sind zunächst bis einschließlich 25. Mai in Kraft.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 17.03.2022 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus