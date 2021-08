Stand: 26.08.2021 11:25 Uhr Corona-Regeln: Das gilt derzeit im Norden

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt seit Anfang Juli wieder. Zwar gelten im Norden weiterhin die meisten Lockerungen des Sommers - allerdings wird die nach dem Bund-Länder-Treffen vereinbarte 3G-Regel für Innenräume nun umgesetzt: Wer sich in öffentlich zugänglichen Innenräumen trifft, muss geimpft, genesen oder getestet sein. Die Bundesländer können die Regel aussetzen, so lange die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis stabil unter 35 Neuinfektionen liegt.

Die "Bundes-Notbremse", die ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 deutschlandweit einheitliche Regelungen vorgab, war zum 30. Juni 2021 ausgelaufen.

In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg gelten derzeit - abhängig von der jeweiligen Inzidenz-Lage - unterschiedliche Corona-Regeln. Hier finden Sie einige der wichtigsten Bestimmungen im Überblick:

Was bedeutet die 3G-Regel? Nur Geimpfte, Genesene oder Getestete (3G) erhalten Zutritt zu Innenräumen von Behörden und anderen Einrichtungen wie Restaurants, Kinos, Fitnessstudios oder Krankenhäusern. Ausgenommen sind Kinder unter sieben Jahren und minderjährige Schüler, die regelmäßig getestet werden. Dies gilt ab einer Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Antigen-Schnelltests dürfen nicht älter als 24 Stunden sein, PCR-Tests nicht älter als 48 Stunden. Gäste von Beherbergungseinrichtungen müssen bei der Anreise einen negativen Test vorweisen und diesen alle 72 Stunden wiederholen.

Niedersachsen

Am 25. August hat Niedersachsen einen Systemwechsel zur Bewertung der Pandemielage vollzogen: Mit der neuen Corona-Landesverordnung gilt nicht mehr der reine Inzidenzwert, sondern eine Kombination aus der Inzidenz, der Zahl von Corona-Patienten in den Krankenhäusern und der Belegung der Intensivbetten mit Corona-Patienten. Daraus werden drei Warnstufen abgeleitet, von denen aber bisher nur Stufe 1 konkret definiert wurde. Außerdem rückt die sogenannte 3G-Regel in den Fokus. Der bisherige Stufenplan verliert seine Gültigkeit.

Aktuell gelten folgende Maßnahmen:

Großveranstaltungen: Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen sind unabhängig von der Warnstufe genehmigungspflichtig - es gilt die 3G-Regel - auch für Diskotheken. Maximal dürfen 25.000 Personen im Rahmen einer Veranstaltung zusammenkommen.

Kontaktbeschränkungen: Wenn keine Warnstufe aktiv ist und die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt stabil unter 50 liegt, gibt es keine Grenze für die Anzahl der Personen oder Haushalte, die sich treffen dürfen. Das gilt auch für Feiern, hier empfiehlt die Landesregierung allerdings, die 3G-Regel anzuwenden. Wird die Inzidenz von 50 überschritten oder gilt Warnstufe 1, müssen bei Treffen von mehr als 25 Personen in geschlossenen Räumen alle einen Nachweis vorlegen, dass sie entweder geimpft, genesen oder getestet sind.

Tourismus: Übernachtungen in Hotels, Herbergen, Pensionen und Ferienunterkünften sind grundsätzlich möglich. Ab einer Inzidenz von über 50 oder Warnstufe 1 gilt die 3G-Regel: Wer nicht nachweislich geimpft oder genesen, muss bei Ankunft sowie zweimal wöchentlich während des Aufenthalts einen negativen Test vorweisen.

Gastro: In der Gastronomie herrscht Maskenpflicht im Innenbereich bis zum Sitzplatz. Zudem müssen die Kontaktdaten der Gäste dokumentiert werden. Diskotheken, Clubs, Shisha-Lokale und ähnliche Einrichtungen dürfen unter Anwendung der 3G-Regel und mit Kapazitätsbeschränkung öffnen. Ab einer Inzidenz von über 50 oder Warnstufe 1 gilt 3G auch für die Gastronomie.

Einzelhandel: Alle Läden sind wieder geöffnet, im Innenbereich muss eine medizinische Maske getragen werden. Außerdem müssen Kunden die Abstandsregel von mindestens 1,50 Metern zu anderen Personen einhalten und sind gehalten, auf Handhygiene zu achten.

Bildung: Schulen und Kitas öffnen im eingeschränkten Regelbetrieb nach dem sogenannten Kohortenprinzip. An den ersten sieben Schultagen (vom 2. bis zum 10. September) gilt für alle Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte eine tägliche Testpflicht. Danach sind drei Tests pro Woche vorgesehen. Für alle Schulformen und Jahrgänge gilt im ersten Monat nach den Sommerferien im Unterricht eine Maskenpflicht.

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein hat die 3G-Regel mit der neuen Verordnung zum 23. August umgesetzt.

Die aktuell geltenden Maßnahmen im Überblick:

Großveranstaltungen: Es wird unterschieden nach dem Charakter der Veranstaltung: Sitzungscharakter, Gruppenaktivität, Marktcharakter oder Veranstaltungen ohne Abstandsgebot. Es gilt innen wie außen die 3G-Regel. Innerhalb geschlossener Räume sind Ausschank und Verzehr von Alkohol unzulässig.

Kontaktbeschränkungen: Es dürfen sich bis zu 25 Personen treffen. Kinder unter 14 Jahren sowie Genesene und Geimpfte werden hierbei weiterhin nicht mitgezählt.

Tourismus: Hotels, Pensionen und andere Beherbergungsbetriebe haben landesweit unter Auflagen geöffnet. Gäste müssen bei der Anreise aber einen negativen Test vorweisen und diesen alle 72 Stunden wiederholen. Tagestourismus ist überall möglich, Kreuzfahrten sind wieder erlaubt. Schwimm-, Spaß- und Freibäder dürfen mit Hygienekonzepten öffnen.

Gastro: Gaststätten dürfen unter Auflagen ihre Innen- und Außenbereiche öffnen. Es gilt die 3G-Regel. An einem Tisch dürfen maximal 25 Personen sitzen. Kontaktnachverfolgung muss gewährleistet sein.

Einzelhandel: Alle Verkaufsstellen des Einzelhandels dürfen derzeit öffnen. Es gilt die Maskenpflicht im Laden selbst.

Bildung: In Kitas herrscht Normalbetrieb. Das Personal muss in der Regel Maske tragen. In Schulen gilt eine Test- und Maskenpflicht.

Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern hat ein Ampelsystem eingeführt, nach dem sich die Schutzmaßnahmen richten sollen. Ab dem 27. August hat das Modell vier Stufen (grün, gelb, orange und rot) und berücksichtigt die Inzidenz, die Auslastung der Krankenhäuser sowie die der Intensivbetten. Das Ampelsystem sieht keine Schließungen, sondern nur noch Schutzmaßnahmen vor. In seiner ersten Version hatte das Konzept sechs Abstufungen. Die Corona-Landesverordnung gilt bis zum 10. September 2021.

Die wichtigsten Regeln im Überblick:

Großveranstaltungen: Großveranstaltungen sind im Außenbereich mit bis zu 15.000 Gästen generell wieder möglich, müssen aber mit einem Hygienekonzept und Tests abgesichert werden. Auch Märkte und Volksfeste dürfen wieder stattfinden, sind aber wie auch Großveranstaltungen genehmigungspflichtig. Wird der Landkreis oder die kreisfreie Stadt in Stufe vier (Rot) eingestuft, sind Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Personen draußen oder 2.500 Personen drinnen untersagt.

Kontaktbeschränkungen: Es dürfen sich 30 Personen aus unterschiedlichen Haushalten treffen. Die Zahl der verschiedenen Haushalte ist nicht festgelegt. Geimpfte, Genesene und Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit. Tanzen ist erlaubt. Wird der Kreis oder die kreisfreie Stadt mit der höchsten Risikobewertungsstufe eingeschätzt, werden die Kontaktbeschränkungen verschärft.

Tourismus: Mittlerweile dürfen wieder aus allen Bundesländern Urlauber nach MV kommen, auch Tagestouristen. Es gelten umfangreiche Hygienevorschriften. Gäste müssen bei der Anreise zu Hotels, Pensionen und Campingplätzen einen negativen Test vorweisen und in Landkreisen mit einer orangefarbenen Einstufung alle 72 Stunden wiederholen. Das gilt auch für Kinder ab dem Schulalter, für Geimpfte hingegen entfällt die Testpflicht.

Gastro: Die Gastronomie ist auch nach 0 Uhr landesweit offen - sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Es gilt die 3G-Regel. Familienfeiern sind mit bis zu 100 Personen erlaubt. Geimpfte, Genesene und Kinder zählen dabei nicht mit. Auf den Feiern ist auch Tanzen erlaubt, jedoch nur mit einem negativen Test.

Einzelhandel: Die Geschäfte haben wieder auf. Es gilt neben der Masken- auch die "Korbpflicht": Jede Person muss einen eigenen Korb/Einkaufswagen benutzen, um einkaufen zu gehen.

Bildung: Seit dem 16. August gibt es in Schulen keine generelle Maskenpflicht mehr. Wenn eine kreisfreie Stadt oder ein Landkreis aber über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Risikobewertung erhält, gilt in den dortigen Schulen die Maskenpflicht wieder.

Hamburg

Hamburg hatte die Corona-Maßnahmen besonders strikt umgesetzt. Mittlerweile wurden einige Beschränkungen aufgehoben. So gilt die Maskenpflicht in vielen Bereichen nicht mehr. Nach Krawallen darf seit dem 2. Juli darf im Stadtpark in den Nächten zum Sonnabend und zum Sonntag kein Alkohol mehr getrunken und auch nicht mitgeführt werden. Die 3G-Regel gilt schon länger. Vom 28. August an haben alle Restaurants, Clubs, Theater, Museen, Kirchen, Hotels, Tanz- und Musik-Clubs, Kultureinrichtungen, Sportstätten und sonstige Freizeiteinrichtungen die Möglichkeit, nur noch Geimpfte und Genesene mit Nachweis bei sich zuzulassen ("2G-Option"). Im Gegenzug entfallen dann viele Auflagen.

Derzeit gelten folgende Einschränkungen:

Seit dem 23. August gelten neue Fristen für die Gültigkeit von Corona-Tests in der Hansestadt: PCR-Testergebnisse können nur noch 48 Stunden lang vorgezeigt werden, die von Antigen-Schnelltests 24 Stunden.

Großveranstaltungen: Tanzveranstaltungen im Freien sind mit bis zu 250 Personen unter Auflagen möglich.

Kontaktbeschränkungen: Bis zu zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten dürfen sich nun sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien treffen. Private Feiern sind wieder möglich. Bei mehr als zehn Personen gelten Abstands- und Maskenpflicht - ebenso für drinnen eine Testpflicht. Geimpfte und Genesene werden nicht gezählt und sind von der Abstandspflicht befreit.

Tourismus: Hotels, Pensionen, Hostels und Campingplätze können wieder zu 100 Prozent belegt werden. Die Gäste müssen vor dem Beginn der Beherbergung sowie alle 72 Stunden einen negativen Corona-Test vorlegen. Auch Veranstalter von Stadt- und Hafenrundfahrten dürfen ihre Kapazitäten wieder vollständig nutzen. Für die Mitfahrt auf Barkassen oder in offenen Doppeldeckerbussen entfällt die Testpflicht. Kreuzfahrten sind wieder erlaubt. Jugendherbergen, die die 2G-Option nutzen, dürfen Schlafsäle ohne Personenbegrenzung belegen.

Gastro: Die Innen-Gastronomie ist unter Auflagen wieder geöffnet. So brauchen Gäste und Mitarbeiter einen negativen Corona-Test und die Besucher müssen feste Plätze haben. Ab 23 Uhr gilt für den Innenbereich eine Sperrstunde. Bars und Kneipen dürfen seit dem 22. Juni wieder Speisen und Getränke an Stehtischen anbieten, allerdings gelten dort eine Testpflicht, die Abstandsregeln und eine Pflicht zur Kontaktnachverfolgung. Der Verkauf von Alkohol ist von 22 bis 6 Uhr des Folgetages in ganz Hamburg untersagt. Ganztägig ist die Abgabe von Alkohol in Bechern, Gläsern oder Einweggetränkebehältnissen verboten. Gastronomie-Betriebe, die sich für das 2G-Modell entscheiden, müssen sich nicht an Kapazitätsbeschränkungen, Abstandsgebot, Sperrstunde und andere Auflagen halten. Die Maskenpflicht abseits vom Sitz- oder Stehplatz bleibt allerdings erhalten.

Einzelhandel: Alle Läden dürfen wieder öffnen - mit einer Personenzahlbegrenzung, die sich an der Verkaufsfläche orientiert. Die Maskenpflicht gilt weiter, auch vor den Geschäften. Eine Testpflicht gibt es nicht.

Bildung: Kitas sind im Normalbetrieb. In den Schulen gilt auf im Unterricht eine Test- und Maskenpflicht. Auch für Bildungseinrichtungen, die auf 2G setzen, entfallen Auflagen, etwa das Abstandsgebot oder die Obergrenze für Lerngruppen.

Wie hoch ist die Inzidenz in meiner Stadt oder meinem Landkreis?

Sinken die Infektionszahlen weiter? Wie hoch ist die Impfquote bei Ihnen zu Hause? Über die Webseite von NDR.de können Sie ab sofort die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein und erfahren Sie, wie es in Ihrem Landkreis aussieht.

Darüber hinaus können Sie diese Zahlen auch über den Messenger in allen NDR Apps abrufen. Da in manchen Fällen Postleitzahlgrenzen der Deutschen Post die administrativen Landkreisgrenzen überschneiden, kann es in seltenen Fällen zu falschen Landkreiszuordnungen kommen.

