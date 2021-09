Stand: 16.09.2021 06:45 Uhr Corona-News-Ticker: Spürhunde sollen Konzerte ermöglichen

Projekt in Hannover: Corona-Spürhunde für Großevents

MV ändert Regeln für Corona-Ampel

RKI registriert bundesweit 12.925 Neuinfektionen - Inzidenz bei 76,3

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 230 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Umfrage: 20 Prozent sind gegen mehr Freiheiten für Geimpfte und Genesene

20 Prozent der Deutschen sind laut einer neuen Umfrage gegen mehr Freiheiten für Geimpfte und von Corona Genesene. Sie finden es nicht gut, wenn immunisierte Menschen von Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen befreit werden und ihre alten Freiheiten in Restaurants und Hotels, Sport- und Kultureinrichtungen zurückerhalten. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Hamburger Opaschowski Instituts für Zukunftsforschung (OIZ). Demnach sind besonders Jüngere und Singles gegen eine Besserstellung Geimpfter und Genesener. In der Altersgruppe der 14- bis 24-Jährigen betrug die Ablehnung 25 Prozent, bei den Singles im Alter von 25 bis 49 Jahren sogar 28 Prozent. Unter Familien mit Jugendlichen und Landbewohnern ist die Ablehnung mit 15 beziehungsweise 14 Prozent dagegen deutlich niedriger. Nach Ansicht des Zukunftsforschers Horst Opaschowski kann davon ausgegangen werden, dass sich viele Ungeimpfte und Impfgegner weiterhin gegen ihre Freiheitsbeschränkungen wehren werden.

RKI registriert bundesweit 12.925 Neuinfektionen - Inzidenz bei 76,3

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist leicht zurückgegangen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Morgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, sank der Wert auf 76,3. Am Vortag hatte die Inzidenz 77,9 betragen, vor einer Woche 83,5. Binnen 24 Stunden wurden 12.925 Neuinfektionen in Deutschland verzeichnet. Die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 4.114.856. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Deutschland stieg um 68 auf nunmehr 92.837.

Projekt: Corona-Spürhunde sollen Konzerte möglich machen

Bei einer Konzertreihe mit Fury in the Slaughterhouse, Rea Garvey, einer Rave-Party und Sarah Connor soll gezeigt werden, ob Corona-Spürhunde tatsächlich Großveranstaltungen ermöglichen können. Die Hunde sollen mögliche Infektionen riechen können. Das niedersächsische Wissenschaftsministerium fördert das Projekt "Back to Culture von der Tierärztlichen Hochschule Hannover, von Hannover Concerts und ProEvent Hannover mit 1,3 Millionen Euro. Heute wollen Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU), der Präsident der Tierärztlichen Hochschule, Gerhard Greif, und der Leiter der Klinik für Kleintiere an der Hochschule, Professor Holger Volk, das Projekt vorstellen. Am Sonntag geben Fury in the Slaughterhouse auf der Gilde-Parkbühne in Hannover ein Konzert - gesichert von Corona-Spürhunden.

MV: Von heute an Krankenhausbelegung entscheidender Faktor für Corona-Ampel

Das Land Mecklenburg-Vorpommern ändert ab heute den Maßstab für die Corona-Schutzmaßnahmen: Entscheidender Faktor ist nun die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern. Darauf hatte sich das Kabinett am Dienstag verständigt. Die Hospitalisierung gibt die Zahl der innerhalb der zurückliegenden sieben Tage in Kliniken eingelieferten Covid 19-Patienten an. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird in der Gesamtbewertung zurückgestuft. Wie auch die Auslastung der Intensivbetten wird sie nur noch zur Gewichtung des Infektionsgeschehens herangezogen.

230 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein wurden 230 neue Corona-Fälle registriert. Am Vortag waren es 199 und am Donnerstag vor einer Woche 249 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt damit nun bei 40,2 (Vortag: 40,5 / Vorwoche: 47,2). Der Wert ist den neunten Tag in Folge gesunken. Aktuell werden in den Krankenhäusern im Land 70 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. 20 Covid-Patienten befinden sich in Intensivtherapie, 11 müssen beatmet werden.

Sollte die Maskenpflicht fallen? Pro und Kontra

Im Zuge der 2G-Regel könnte die Maskenpflicht fallen, meinen einige. Zudem sei die Verpflichtung zum Tragen in manchen Fällen sogar absurd. Andere sagen: Auch Geimpfte und Genesene können das Coronavirus weitergeben. Die Maske reduziere das Infektionsrisiko um 80 Prozent und sollte deshalb weiterhin getragen werden.

VIDEO: Sollte die Maskenpflicht fallen? Pro und Kontra (2 Min)

