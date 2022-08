Stand: 01.08.2022 06:50 Uhr Corona-News-Ticker: Österreich schafft Isolationspflicht ab

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 1. August 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich vor der Wochenendpause ereignet hat, können Sie im Blog vom Freitag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Österreich und Frankreich lockern Regeln

Montags werden keine aktuellen Fallzahlen gemeldet

Bundesweite Inzidenz liegt bei 538,9

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Österreich und Frankreich lockern Corona-Maßnahmen

In Frankreich werden heute sämtliche Corona-Maßnahmen aufgehoben. Ein Nachweis über den Corona-Impfschutz, einen Negativtest oder den Genesenenstatus ist bei Einreise nun nicht mehr vorgeschrieben. Nur die Möglichkeit obligatorischer Corona-Tests an den Landesgrenzen bleibt noch bestehen.

In Österreich fällt die Quarantäne-Pflicht weg. Wer positiv auf das Coronavirus getestet ist, sich aber nicht krank fühlt, darf damit künftig das Haus verlassen. Allerdings müssen positiv Getestete eine FFP2-Maske tragen - außer wenn sie im Freien sind und zu anderen Menschen einen Abstand von zwei Metern einhalten können. Auch Arbeiten mit positivem Test ist demnach möglich - allerdings nur in Berufen, in denen eine Maske getragen werden kann.

Neuseeland öffnet Grenzen wieder

Neuseelands Grenzen sind nach schrittweisen Lockerungen nun wieder vollständig für Reisende aus aller Welt geöffnet. "Es war ein sukzessiver und vorsichtiger Prozess, den wir seit Februar durchlaufen haben, um gemeinsam mit dem Rest der Welt eine sehr lebhafte globale Pandemie zu bewältigen und gleichzeitig unsere Bevölkerung zu schützen", sagt Ministerpräsidentin Jacinda Ardern. Einreisende müssen nach wie vor gegen Corona geimpft sein und sich nach ihrer Ankunft zwei Tests unterziehen. Es gibt keine Quarantänevorschriften. Auch internationale Studenten dürfen ihr Studium vor Ort aufnehmen, Kreuzfahrtschiffe und ausländische Sportboote können wieder anlegen.

Hamburg meldet sieben Todesfälle

Das RKI meldet für Hamburg als einziges Bundesland heute aktuelle Zahlen für Neuinfektionen und Todesfälle. Demnach wurden 861 Neuinfektionen registriert. Sieben Menschen starben mit dem Virus. Das geht aus Daten des RKI-Dashboards hervor, die um etwa 3 Uhr aktualisiert wurden.

Keine aktuellen Zahlen am Montag

Am Wochenende melden die meisten Bundesländer keine aktuellen Zahlen an das Robert Koch-Institut (RKI). Die Aussagekraft der Werte ist damit montags sehr begrenzt. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen bei 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern bundesweit bei 538,9. In den norddeutschen Bundesländern lauten die Werte wie folgt: Hamburg 347,2; Niedersachsen 586,8; Mecklenburg-Vorpommern 477,8; Schleswig-Holstein 393,6.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

