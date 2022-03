Stand: 21.03.2022 08:45 Uhr Corona-News-Ticker: Niedersachsens Grundschulen ohne Maskenpflicht

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 21. März 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Sonntag nachlesen.

Maskenpflicht für Niedersachsens Grundschüler aufgehoben

Schleswig-Holstein: Keine verpflichtenden Corona-Tests mehr an Schulen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 2.501 in Schleswig-Holstein , 8.594 in Niedersachsen

Neuinfektionen bundesweit: 92.314 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 1714,2

Arbeiten gehen unter Auflagen

Tausende Beschäftigte fallen in Mecklenburg-Vorpommern derzeit aufgrund positiver Corona-Tests aus. Ein großes Problem ist das vor allem für Einrichtungen der kritischen Infrastruktur, wie Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Feuerwehr. Eine Möglichkeit, bei beschwerdefreier Infektion trotzdem arbeiten zu gehen, ist die sogenannte Arbeitsquarantäne.

AUDIO: Symptomfreie Infizierte: Arbeitsquarantäne in MV möglich (4 Min) Symptomfreie Infizierte: Arbeitsquarantäne in MV möglich (4 Min)

Viele Hamburger Firmen setzen weiter auf Homeoffice

Die Homeoffice-Pflicht ist ausgelaufen, der Anspruch damit weggefallen. Wie gehen Hamburger Unternehmen damit um? NDR 90,3 hat sich umgehört.

Tonne will an Zeitplan für Prüfungen festhalten

Trotz des erneuten Anstiegs der Corona-Zahlen sollen die Prüfungstermine an Niedersachsens Schulen nicht verschoben werden. "Wir sehen derzeit keinen Grund, die anstehenden Abitur- und Abschlussprüfungen zu verschieben", sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne der Deutschen Presse-Agentur. Der SPD-Politiker verwies darauf, dass in diesem Schuljahr durchgehend Präsenzunterricht stattgefunden habe, außerdem seien Schüler und Lehrer auf die Zeitpläne vorbereitet. Mit den Hygieneplänen seien die Schulen auch gut aufgestellt, um sichere Prüfungen zu gewährleisten. Das seien gute Rahmenbedingungen.

Inzidenz in Niedersachsen bei 1.677,6

In Niedersachsen sind 8.594 Neuinfektionen registriert worden. Vor einer Woche waren es noch 6.036. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt damit aktuell bei 1.677,6. Es wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion festgestellt.

Diverse Lockerungen für Schüler im Norden

Trotz hoher Infektionszahlen werden auch die Corona-Regeln für die Schulen im Norden heute gelockert:

Grundschüler in Niedersachsen müssen nun keine Maske mehr im Unterricht tragen. Anfang Mai soll die Maskenpflicht im Unterricht dann für die anderen Jahrgänge fallen.

müssen nun keine Maske mehr im Unterricht tragen. Anfang Mai soll die Maskenpflicht im Unterricht dann für die anderen Jahrgänge fallen. In Schleswig-Holsteins Schulen entfallen die verpflichtenden, anlasslosen Tests. Die Schülerinnen und Schüler bekommen in der Schule aber weiterhin kostenlose Tests für zu Hause. Ab 2. April ist dann auch die Maskenpflicht Geschichte.

Schulen entfallen die verpflichtenden, anlasslosen Tests. Die Schülerinnen und Schüler bekommen in der Schule aber weiterhin kostenlose Tests für zu Hause. Ab 2. April ist dann auch die Maskenpflicht Geschichte. In Hamburg darf ab heute in den Schulen wieder gemeinsam Musik gemacht werden, auch jahrgangsübergreifend. Zeitweise dürfen dann die Masken abgenommen werden, auch beim Singen. Weiter gelten aber nach den Frühjahrsferien in den Schulen alle bekannten Regeln zum Lüften, Testen und zum Tragen einer Maske. Erst ab dem 4. April könnten dann weitere Lockerungen kommen, wenn die gesundheitliche Lage es ermöglicht, so die Schulbehörde.

darf ab heute in den Schulen wieder gemeinsam Musik gemacht werden, auch jahrgangsübergreifend. Zeitweise dürfen dann die Masken abgenommen werden, auch beim Singen. Weiter gelten aber nach den Frühjahrsferien in den Schulen alle bekannten Regeln zum Lüften, Testen und zum Tragen einer Maske. Erst ab dem 4. April könnten dann weitere Lockerungen kommen, wenn die gesundheitliche Lage es ermöglicht, so die Schulbehörde. In Mecklenburg-Vorpommern sind ab heute nur noch zwei statt drei Tests pro Woche Pflicht. Die Maskenpflicht im Unterricht gilt schon seit Anfang März nicht mehr.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist leicht gestiegen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte, liegt der Wert nun bei 1.714,2. Vor einer Woche lag er noch bei 1.543,0. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden beträgt 92.314. Vergangenen Montag waren 92.378 neue Fälle registriert worden. Die Gesamtzahl der registrierten Ansteckungsfälle in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie erhöhte sich damit auf 18.772.331. Es starben insgesamt 13 Menschen mit einer diagnostitierten Corona-Infektion. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland stieg damit auf 126.929.

Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 1.535,6

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt unverändert hoch: Die Zahl der registrierten neuen Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt bei 1.535,6. Das geht aus Daten der Landesmeldestelle hervor. Gestern hatte die Inzidenz 1535,4 betragen, vor einer Woche lag sie bei 1316,5. Es gibt 2.501 Neuinfektionen, gestern waren es 3.407, vor einer Woche 2.229 neue Fälle. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - beträgt 6,53. Die höchsten Werte bei der Sieben-Tage-Inzidenz gibt es in den Kreisen Dithmarschen (2278,4), Nordfriesland (2254,3) und Rendsburg-Eckernförde (2061,0). Am niedrigsten ist die Inzidenz im Kreis Segeberg (959,0).

Störtebeker-Festspiele erwachen aus dem Corona-Schlaf

Nach zwei Jahren Corona-Pause finden in Ralswiek auf Rügen vom 18. Juni an wieder Störtebeker-Festspiele statt. Das diesjährige Stück heißt "Im Angesicht des Wolfes". Dafür fehlen noch 80 Kleindarsteller und viele helfende Hände, die Castings laufen.

VIDEO: Nach Corona-Pause: Störtebeker-Festspiele suchen "Personal" (3 Min)

Ein neuer Corona-Live-Ticker startet

