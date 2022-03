Stand: 22.03.2022 13:34 Uhr Corona-News-Ticker: MV will Schutzregeln bis 27. April verlängern

Mecklenburg-Vorpommern will Schutzregeln bis Ende April verlängern

Patientenschützer fordert kostenlose Tests bis Jahresende

Krankenhäuser: Immer mehr Personalausfälle wegen Corona

Niedersächsischer Landtag befasst sich mit Corona

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 27.132 in Niedersachsen, 7.414 in Schleswig-Holstein, 3.676 in Hamburg - 222.080 bundesweit

Lübeck bleibt vorerst bei 3G-Regelung

Die Hansestadt Lübeck geht bei der Lockerung der Corona-Maßnahmen einen eigenen Weg: Auf Anordnung von Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) will die Stadtverwaltung zunächst die 3G-Regel und die Maskenpflicht im Publikumsverkehr beibehalten. Das betreffe auch Einrichtungen wie die Volkshochschule, Schwimmbäder, Sporthallen, Museen, die Musik- und Kongresshalle und das Stadttheater, heißt es heute in einer Mitteilung der Stadt. Diese Regelung gilt den Angaben zufolge bis zum 2. April. Begründet wird diese Maßnahme mit der derzeit hohen Sieben-Tage-Inzidenz von fast 1.567 (Stand: 21. März), aber auch mit den vielen Geflüchteten aus der Ukraine. Für deren Versorgung und Betreuung müsse die Funktionsfähigkeit der Verwaltung und des öffentlichen Gesundheitsdienstes sichergestellt werden, heißt es in der Mitteilung.

Mecklenburg-Vorpommern will Corona-Schutzregeln verlängern

In Mecklenburg-Vorpommern sollen wesentliche Corona-Schutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht in Innenbereichen und Testvorgaben für Ungeimpfte bei Gaststättenbesuchen auch noch den April über gelten. Wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) heute nach der Kabinettssitzung in Schwerin mitteilte, sollen die zunächst bis zum 2. April befristeten Vorgaben bis zum 27. April fortdauern. Grund dafür ist die anhaltend hohe Zahl der Corona-Erkrankungen. Mit knapp 2.500 nachgewiesenen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche weist Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich der Bundesländer derzeit die höchste Sieben-Tage-Inzidenz auf. Es soll verhindert werden, dass die Zahl der Ansteckungen noch weiter ausufert. Übermorgen kommt der Landtag in Schwerin zu einer weiteren Sondersitzung zusammen, um über den Kabinettsbeschluss zu beraten und abzustimmen. Vom Tisch sind Pläne, ganz Mecklenburg-Vorpommern als Corona-Hotspot mit verschärften Schutzregeln einzustufen. Dagegen gebe es seitens des Bundesjustizministeriums erhebliche rechtliche Bedenken, hieß es.

Tempo der Corona-Impfungen sinkt weiter

Die Beteuerungen und Appelle von Medizinern, Wissenschaftlern und Politikern lauten: Impfungen schützen vor einem schweren Verlauf einer Infektion mit dem Coronavirus, sie sind demzufolge ein wichtiger Faktor im Kampf gegen die Pandemie. Dennoch sinkt das Tempo der Impfungen in Deutschland weiter ab. Gestern wurden bundesweit knapp 37.000 Impfdosen an einem Tag verabreicht, wie aus den aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. In der Regel kommen noch einige Nachmeldungen dazu. Vor einer Woche waren es rund 51.000 Impfungen, am Montag vor zwei Wochen knapp 63.000.

Mindestens 63,1 Millionen Menschen (75,8 Prozent der Gesamtbevölkerung) haben nun einen Grundschutz erhalten, für den meist zwei Spritzen notwendig sind. Mindestens 48,5 Millionen Menschen (58,3 Prozent) haben zusätzlich eine Auffrischungsimpfung erhalten. 19,5 Millionen Menschen (23,5 Prozent) sind bislang nicht geimpft. Für 4,0 Millionen (4,8 Prozent) davon ist bislang aber kein Impfstoff zugelassen, weil sie vier Jahre oder jünger sind.

3.676 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert

Die Gesundheitsbehörde in Hamburg hat am Mittag die aktuellen Corona-Zahlen veröffentlicht: Binnen 24 Stunden sind 3.676 neue laborbestätigte Fälle registriert worden - gestern waren es 1.485 gewesen, vor einer Woche 4.240. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank den Angaben zufolge leicht auf 1.228,7 (Vortag: 1.258,3 / Vorwoche: 1.017,0). Ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion wurde gemeldet, offiziell starben damit seit Pandemie-Beginn insgesamt 2.351 Menschen in Hamburg an oder mit Corona.

Corona-Ausbruch in Heim - Verdacht gegen Ex-Mitarbeiterin erhärtet

Nach einem Corona-Ausbruch mit drei Todesfällen in einem Hildesheimer Pflegeheim hat sich der Verdacht gegen eine Ex-Mitarbeiterin laut Staatsanwaltschaft erhärtet. Hintergrund ist eine detaillierte Untersuchung der Virenstämme in Proben der Frau und ihres Partners sowie in Proben von infizierten und an Covid-19 gestorbenen Heimbewohnern. Das teilte die Staatsanwaltschaft Hildesheim heute mit.

Unter anderem gehe es um die Frage, ob die 45-Jährige fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt habe. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit Ende 2021 gegen die Frau, die als Alltagsbegleiterin in der Einrichtung beschäftigt war. Sie soll mit einem gefälschten Impfpass in dem Heim gearbeitet haben, während sie mit dem Coronavirus infiziert war. Die Frau räumte ein, einen gefälschten Impfpass verwendet zu haben, will aber mit den Corona-Infektionen der Bewohner nichts zu tun haben. Wegen des engen zeitlichen Zusammenhangs mit den drei Todesfällen stand zunächst der Anfangsverdacht des Totschlags im Raum. Die Heimleitung hatte die Frau nach Bekanntwerden der Impfpass-Fälschung fristlos entlassen und Anzeige gegen sie gestellt.

Patientenschützer Brysch fordert Gratistests bis Jahresende

Die Stiftung Patientenschutz fordert kostenlose Corona-Tests bis zum Jahresende. "Es war im letzten Jahr ein Fehler, die Bürgertests abzuschaffen. Viel zu spät kamen sie dann zurück. Jetzt soll sich unter der neuen Bundesregierung Gleiches wiederholen", sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch der Nachrichtenagentur dpa. Die geltende Corona-Testverordnung, die auch die Kostenfreiheit der Bürgertests regelt, läuft am 31. März aus. Eine Verlängerung bis Ende Mai werde vorbereitet, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Die Antigentests hätten sich bewährt. "Schließlich kann so jedermann dafür sorgen, dass seine Infektion frühzeitig erkannt wird. Damit wird die Weitergabe unterbrochen", erklärte Brysch. Deshalb müsse Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die gebührenfreien Tests bis Ende des Jahres garantieren.

Mehr als 27.000 Neuinfektionen in Niedersachsen

In Niedersachsen ist die Zahl der Corona-Infektionen binnen 24 Stunden um 27.132 auf insgesamt 1.447.192 seit Beginn der Pandemie gestiegen. Gestern waren 8.594 Neuinfektionen gemeldet worden, vor einer Woche 18.583. 28 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1811,2.

Bundesweite Inzidenz bei 1.733,4

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute mit 1.733,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.714,2 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1585,4. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 222.080 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 264 Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner (Hospitalisierungsinzidenz) innerhalb von sieben Tagen gab das RKI zuletzt mit 7,36 an. Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Viele Krankenhäuser wegen Personalausfall im eingeschränkten Betrieb

Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen haben viele deutsche Kliniken Schwierigkeiten, die komplette Versorgung zu gewährleisten. Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft gibt es flächendeckend Probleme wegen der Personalausfälle durch Quarantäne- und Isolationszeiten. Der Vorsitzende Gaß sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, 75 Prozent der Kliniken seien deshalb nicht mehr in der Lage, ihr normales Angebot zu leisten. "Eine hohe Zahl von positiv getestetem Personal ist für viele Krankenhäuser sehr belastend. So geben derzeit auch wieder 518 von 1.320 Intensivstationen an, in einem eingeschränkten Betrieb zu arbeiten", sagte auch der Präsident der Intensivmediziner-Vereinigung DIVI, Gernot Marx, der "Augsburger Allgemeinen".

Niedersächsischer Landtag befasst sich mit Corona

Der niedersächsische Landtag befasst sich heute in einer Aktuellen Stunde mit der Corona-Pandemie. Grund sind die anhaltend hohen Corona-Fallzahlen. Vergangene Woche hatten sowohl SPD und CDU als auch die Grünen die Lockerungen durch den Bund als zu früh bezeichnet - lediglich die FDP verteidigte das Vorgehen. Die Aktuelle Stunde haben die Grünen beantragt, sie steht unter dem Titel: "Corona nicht zu locker nehmen".

7.414 Neuinfektion in Schleswig-Holstein - Inzidenz auf neuem Höchststand

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Corona-Infektionen um 7.414 auf insgesamt 439.830 seit Beginn der Pandemie gestiegen (Vortag: 2.501, Vorwoche: 7.336). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in SH stieg auf den neuen Höchstwert von 1.549,5 je 100.000 Einwohner. In dem Bundesland werden aktuell 565 Menschen mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern behandelt, 23 von ihnen intensivmedizinisch. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 6,80.

