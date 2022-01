Stand: 18.01.2022 12:33 Uhr Corona-News-Ticker: Lauterbach lehnt Impfregister ab

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 18. Januar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:

Lauterbach: Impfregister dauert zu lange und ist datenschutzrechtlich bedenklich

Hamburger Landespressekonferenz und Krisenstab Niedersachsen zu Corona-Lage

MV: Besonders viele Ansteckungen unter Kindern

Elektronische Krankschreibung soll verlängert werden

Schleswig-Holstein: Inzidenz steigt über 700

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 3.811 in Schleswig-Holstein, 5.996 in Niedersachsen, 74.405 bundesweit

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Hamburg: Landespressekonferenz zu Corona-Lage live

Es geht bei der Pressekonferenz um die digitale Infrastruktur an den Schulen und die Corona-Lage in Hamburg. NDR.de überträgt seit 12.30 Uhr per Livestream aus dem Rathaus.

Jetzt live Jetzt live: Landespressekonferenz in Hamburg

Ver.di für Testpflicht bei Kita-Kindern

Die Gewerkschaft ver.di hat sich für eine Ausweitung der Corona-Testpflicht auf Kita-Kinder in Niedersachsen ausgesprochen. Infektionen könnten so frühzeitig erkannt und der Betrieb aufrechterhalten werden, erklärte Gewerkschaftssekretärin Katja Wingelewski. Eine Testpflicht schütze die Beschäftigten und Kinder, aber auch ihre Eltern. Die Corona-Verordnung des Landes sieht derzeit zwar tägliche Tests für Schüler vor, die weder geimpft noch genesen sind. Für die altersbedingt in der Regel ungeimpften Kita-Kinder gibt es eine solche Vorgabe allerdings nicht. Für Krippenkinder unter drei Jahren stellt das Land nicht einmal freiwillige Tests zur Verfügung.

Wieder mehr positive PCR-Tests in Mecklenburg-Vorpommern

Der Anteil der gemeldeten positiven PCR-Tests in Mecklenburg-Vorpommern ist wieder gestiegen. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) von heute fielen in der Vorwoche 19,1 Prozent der gemeldeten Tests positiv aus. In der ersten Januarwoche war die Quote auf 17,17 Prozent gesunken nach dem bisher höchsten Wert in der Pandemie von 20,41 Prozent zwischen Weihnachten und Neujahr.

Schweinehalter fordern Auszahlung der Corona-Hilfen

Die Interessengemeinschaft der Schweinehalter fordert den Bund auf, das Auszahlen der Corona-Hilfen nicht weiter zu blockieren. Das Geld müsse endlich auf den Höfen ankommen, sagte Geschäftsführer Torsten Staack. Demnach geraten immer mehr Landwirte wegen der Pandemie in Existenznot. Die Betriebe bräuchten jetzt politischen Rückhalt, hieß es vor dem heute stattfindenden Kongress zur Agrarpolitik mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und Bundesumweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne). Dabei soll es um eine nachhaltigere Agrar- und Ernährungswirtschaft gehen.

Weitere Informationen Schweinehalter fordern vom Bund Freigabe von Corona-Hilfen Vielen Landwirten stehe das Wasser bis zum Hals, heißt es von der Interessengemeinschaft der Schweinehalter in Damme. mehr

Lauterbach spricht sich gegen Impfregister aus

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich in der Diskussion über die Impfpflicht gegen ein deutschlandweites Impfregister ausgesprochen. "Wir können die Impfpflicht auch monitorisieren ohne Impfregister", sagte Lauterbach im Deutschlandfunk. "Der Aufbau eines Impfregisters dauert lange und ist auch datenschutzrechtlich nicht unumstritten." Auf Details einer Impfstatus-Kontrolle ohne Register wollte er aber nicht eingehen, um noch zu formulierenden Anträgen im Bundestag nicht vorzugreifen. Zudem warnte Lauterbach angesichts von Rekord-Inzidenzen erneut vor einer Überlastung der Krankenhäuser. Die Ausbreitung der Omikron-Variante lasse sich zwar nicht verhindern - es gehe aber darum, aus der Welle einen Hügel zu machen.

Polizei Hamburg geht gegen Impfpassfälscher vor

Die Hamburger Polizei geht gezielt gegen Impfpass-Fälscherinnen und -Fälscher vor. Dafür wurde eine zehnköpfige Sonderkommission gegründet. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, ermitteln die Beamtinnen und Beamten auch gegen eine Mitarbeiterin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Sie wird verdächtigt, zusammen mit einer Komplizin mit gefälschten Impfpässen gehandelt zu haben.

Weitere Informationen Hamburger Polizei: Soko geht gegen Impfpass-Fälscher vor Die Sonderkommission "Merkur" ermittelt unter anderem gegen eine Mitarbeiterin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. mehr

Ermittlungen nach Demo in Rostock: Verdächtige aus Fußballszene

Nach mehreren gewalttätigen Angriffen auf Polizeibeamte bei Protesten gegen die Corona-Politik in Rostock und Grimmen ermittelt die Polizei gegen eine Reihe von Tatverdächtigen. Bei einem Teil der Verdächtigen handelt es sich demnach um je knapp 50 Leute aus der gewaltbereiten Fußballszene, die sich unter die Protestteilnehmer gemischt hatten.

Lockerungen und Verschärfungen: Ein Blick nach Europa

Die Corona-Variante Omikron stellt die Regierungen weltweit vor große Herausforderungen. Ein Blick durch Europa zeigt, wie unterschiedlich der Umgang mit Corona nicht nur im föderalen System Deutschlands ist. Während Frankreich, Griechenland und Schweden die Zügel straffen, wird in den Niederlanden und in Dänemark wieder gelockert.

Weitere Informationen Omikron: So gehen die Nachbarländer damit um Dänemark lockert trotz hoher Inzidenzwerte einige Corona-Regeln, in Polen ist der Corona-Expertenrat zurückgetreten und Österreich plant eine Impfpflicht. mehr

Niedersachsen: Pressekonferenz des Krisenstabs heute Mittag live

Der Corona-Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung berichtet heute in seiner wöchentlichen Pressekonferenz über die aktuelle Entwicklung in Niedersachsen. Dabei wird es vermutlich um die Ausbreitung der Omikron-Variante und über den Impffortschritt gehen. NDR.de überträgt wie gewohnt ab 13 Uhr live.

Hamburger Wirtschaft trotz Corona verhalten optimistisch

Im Hamburger Übersee-Club haben sich Vertreter aus Handwerk, Industrie, Tourismus und Finanzen trotz aller Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie vorsichtig optimistisch fürs Jahr 2022 gezeigt. Im Einzelhandel boome das Online-Geschäft und die Lebensmittel-Branche, während es Läden für Bekleidung schwer haben. "Ständige neue Regelungen, Zugangskontrollen, Anforderungen für Impfnachweise und deren Kontrolle zeugen davon, dass die Politik immer noch auf Sicht fährt", sagte Andreas Bartmann vom Einzelhandelsverband bei der Veranstaltung gestern Abend. Besonders der Tourismus erhole sich schnell, sagte Tourismuschef Michael Otremba. Denn Hamburg sei ein Sehnsuchtsort und habe nichts von seiner Anziehungskraft eingebüßt.

Weitere Informationen Corona macht der Hamburger Wirtschaft noch länger Probleme Die Corona-Krise macht der Hamburger Wirtschaft zu schaffen. Dennoch zeigten sich einige Vertreter im Übersee-Club vorsichtig optimistisch. mehr

Protest gegen Corona-Maßnahmen - und Demos gegen antidemokratische Tendenzen

In Mecklenburg-Vorpommern haben sich gestern Abend rund 11.000 Menschen an verschiedenen Protestaktionen gegen die Corona-Maßnahmen beteiligt. Die größten friedlichen Demonstrationen registrierte die Polizei in Schwerin mit 2.400 Teilnehmern, gefolgt von Neubrandenburg (1.800), Wismar (700) sowie Neustrelitz und Greifswald mit je 500 Demonstranten. Bei der landesweit größten Versammlung in Rostock hielten sich die etwa 3.000 Demonstrierenden nicht an die Maskenpflicht. Außerdem gab es Probleme mit Ordnern. In der Folge löste die Versammlungsleiterin die Veranstaltung gegen Corona-Maßnahmen auf. Die Stimmung unter den Demonstranten war Beobachtern zufolge aufgeheizt, es wurden auch Böller gezündet. Daraufhin kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. Die Demonstranten wurden eingekesselt.

In Lübeck demonstrierten 1.500 Menschen gegen die Corona-Politik. Dort gab es erstmals aber auch eine größere Demonstration von Maßnahmen-Unterstützern, an der laut Polizei rund 900 Menschen teilnahmen. Sie liefen mit lauter Musik, Transparenten und Plakaten durch die Innenstadt. Darauf standen Sprüche wie "Abstand zu Querdenkern" oder "Für Solidarität und Wissenschaft".

In Delmenhorst bildeten am Abend 600 Menschen eine Kette um das Rathaus - eine Aktion gegen antidemokratisches Gedankengut. Doch auch Gegner der Corona-Maßnahmen protestierten in Niedersachsen. Vielerorts waren die Treffen nicht als Versammlung angemeldet. In Wolfsburg beispielsweise wollten laut Polizei etwa 680 Personen an einem solchen nicht genehmigten Protest teilnehmen. Die Polizei stellte hier wie auch in anderen Städten Dutzende Ordnungswidrigkeiten wegen fehlender FFP2-Masken und Abstandsregeln nach dem Versammlungs- und Infektionsschutzgesetz fest.

Telefonische Krankschreibungen sollen verlängert werden

Angesichts der schnellen Ausbreitung der Corona-Virusvariante Omikron sollen vorerst weiterhin telefonische Krankschreibungen bei Erkältungen möglich sein. Die Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder vereinbarten bei ihren Beratungen gestern Abend, sich beim Bund für eine Verlängerung der entsprechenden Regelungen stark zu machen. Dadurch sollten die niedergelassenen Ärzte entlastet werden, wenn wie erwartet durch die Omikron-Welle viel mehr Patienten in den Praxen versorgt werden müssten, hieß es zur Begründung. Außerdem forderten die Landesminister weitere finanzielle Hilfen für Arztpraxen in Corona-bedingten Notsituationen.

Erneut Inzidenz-Höchstwert in Niedersachsen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für Niedersachsen 5.996 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche waren es 3.267. Die landesweite Inzidenz liegt nun bei 461 Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Am Vortag waren es 431 (Vorwoche 322,4). Laut RKI gibt es acht weitere Todesfälle durch oder mit Corona. Die Zahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt somit bei 7.002.

Omikron und Schnelltests: Was ist besonders?

Bei hoher Corona-Inzidenz sind die Test-Kapazitäten für PCR-Untersuchungen begrenzt. Umso wichtiger werden in dieser Phase der Pandemie wieder die Schnelltests. Doch immer wieder berichten Infizierte, dass ihr Schnelltest nicht angeschlagen habe. Ein Grund: Omikron vermehrt sich im Rachenraum sehr schnell. Der Abstrich in der Nase - da, wo die Selbsttests in der Regel gemacht werden - wird deshalb womöglich erst etwas später positiv. Dann aber - also vielleicht ein oder zwei Tage danach - erkennen gute Schnelltests auch vorn in der Nase wohl weiter neun von zehn Infizierten. Und: Wer morgens noch negativ war, könnte schon nachmittags hoch ansteckend sein. Testen macht also direkt vor einem Treffen am meisten Sinn.

Weitere Informationen Häufigere Schnelltests zum Erkennen der Omikron-Variante sinnvoll Schnelltests schlagen nicht immer oder erst später an, erklärt eine Infektiologin. Wie gut erkennen sie die Omikron-Variante? mehr

Neuer Höchstwert bei Neuinfektionen bundesweit

Der Inzidenzwert bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat den nächsten Höchstwert erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz heute mit 553,2 an (Vortag 528,2 / Vorwoche 387,9). Es ist der fünfte Tag in Folge mit einem neuen Rekordwert. Die Gesundheitsämter meldeten in den vergangenen 24 Stunden 74.405 Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es noch 45.690. Wie das RKI weiter mitteilte, gab es 193 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der registrierten Corona-Toten in Deutschland stieg damit auf 115.842.

MV: Besonders viele Ansteckungen unter Kindern

In Mecklenburg-Vorpommern hat es zuletzt besonders viele Neuinfektionen unter Kindern gegeben - im Verhältnis zum Anteil an der Gesamtbevölkerung. So liegt bei den 5- bis 14-Jährigen die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei über 1.300. Zum Vergleich: In der Gesamtbevölkerung liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 471,6. Diese Zahlen teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales mit.

Nach dem Wochenende stellten die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern einen starken Anstieg der Corona-Infektionen fest. Im Vergleich zu Freitag sei die Zahl der aktiven Corona-Fälle unter Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften von 401 auf 569 gestiegen, so das Bildungsministerium in Schwerin. Die Mehrheit der Fälle betraf demnach Schüler: Hierzu zählten 321 sogenannte Indexfälle - also Infektionen, die in die Schulen getragen wurden - und 224 daraus resultierende Folgefälle. Die Folgefälle unter Schülern haben sich damit über das Wochenende von 91 auf 224 mehr als verdoppelt. Unter den Lehrkräften wurden am Montag lediglich 13 Index- und 11 Folgefälle gemeldet. Insgesamt sind laut dem Bildungsministerium inzwischen fast ein Drittel der Schulen im Nordosten von Corona-Infektionen betroffen.

Bioinformatiker Kaderali: Nächsten Winter wohl keine dramatische Lage

Verliert das Coronavirus mit der Ausbreitung der Omikron-Variante seinen Schrecken? Der Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali ist vorsichtig optimistisch, dass die Lage im kommenden Herbst und Winter nicht mehr so dramatisch wird wie zuletzt. Doch die jetzige Omikron-Welle beunruhigt den Wissenschaftler noch.

VIDEO: Corona-Experte Kaderali: Mit Omikron raus aus der Pandemie (2 Min)

Ab heute Lockerungen im Kreis Vorpommern-Greifswald

Fünf Tage lang war der Kreis Vorpommern-Greifswald in der risikogewichteten Einstufung auf Corona-Warnstufe "orange". Deshalb gelten von heute an Lockerungen. Die Schwimmbäder zum Beispiel haben wieder geöffnet, wie etwa das Freizeitbad in Greifswald oder das Hansebad in Anklam. Es gilt allerdings die 2G-Plus-Regel. Zudem können soziokulturelle Zentren und Literaturhäuser öffnen, Chöre dürfen wieder proben und auftreten. Auch die Bühnen können wieder spielen, allerdings wollen viele Theater diesen Schritt noch nicht mitgehen - aus planerischen Gründen.

Schleswig-Holstein: Inzidenz steigt über 700

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 3.811 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt von 681,1 auf 717,1. Die Hospitalisierungsrate, die bei der Einschätzung der Corona-Lage für das Gesundheitssystem eine wichtige Rolle spielt, liegt bei einem Wert von 4,6 (Vortag: 4,26). Der Wert gibt die Zahl der hospitalisierten Covid-19-Fälle unter den in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Fällen bezogen auf 100.000 Menschen an.

Weitere Informationen Corona in SH: Inzidenz steigt auf 717,1 Innerhalb von 24 Stunden sind 3.811 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die höchste Inzidenz gibt es in Kiel mit 984,2. mehr

