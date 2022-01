Stand: 19.01.2022 13:07 Uhr Corona-News-Ticker: Hamburg meldet erneut Höchstwerte

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 19. Januar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:

Theater Kiel sagt Vorstellungen vorerst ab

Die beschleunigte Ausbreitung des Coronavirus trifft auch den Kulturbetrieb. Das Theater Kiel sagte heute aufgrund von Infektionen in den Ensembles seine Vorstellungen bis einschließlich 29. Januar ab. Dazu habe sich die Theaterleitung zum Schutz der Beschäftigten und des Publikums entschlossen. Die geplanten Premieren von "Außer Kontrolle" (21.1.), "Sunset Boulevard" (22.1.) und "Gott wartet an der Haltestelle" (23.1.) werden verschoben.

Immer mehr Corona-Fälle in Schleswig-Holsteins Kitas

Infolge der Ausbreitung des Coronavirus in der Omikron-Variante können in Schleswig-Holstein zunehmend Mädchen und Jungen nicht in der Kita betreut werden. Laut Landkreistag gibt es in den Kreisen vermehrt Fälle, in denen Gruppen und vereinzelt ganze Einrichtungen de facto "leerlaufen", weil wegen einzelner Infektionen oder Kontakte alle dort betreuten Kinder nach Hause in Quarantäne müssen. "Darüber hinaus gibt es vermehrt Fälle, in denen Personal der Einrichtungen der Pflicht zur häuslichen Absonderung unterliegt und daher die Einrichtung nicht wie vorgesehen betrieben werden kann", sagte der Referent für Jugend und Soziales, Johannes Reimann. Hintergrund der zahlreichen Quarantänefälle in Kitas seien die "Wimmelkontakte": Die Kleinen tragen keinen Mund-Nasen-Schutz und spielen eng beieinander. Deshalb gelten alle in einer Gruppe als enge Kontaktpersonen und müssen nach der Infektion eines Kindes in Quarantäne.

Höchstwerte in Hamburg: 5.571 neue Corona-Fälle

Hamburgs Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut auf einen neuen Höchststand geklettert. Die Gesundheitsbehörde gab den Wert heute mit 1.337,1 an. Gestern lag der Wert bei 1.180,6, am Mittwoch vor einer Woche bei 723,0. Bei der Inzidenz ist Hamburg weiter deutlich über dem Bundesdurchschnitt, der laut RKI heute 584,4 beträgt. Die Gesundheitsbehörde meldete heute 5.571 Neuinfektionen, so viele wie noch nie zuvor (Vortag: 4.425; Mittwoch vor einer Woche: 2.590).

Steinmeier: Stille Mehrheit muss sich zu Wort melden

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Menschen in Deutschland, die die Corona-Schutzmaßnahmen mittragen, dazu aufgefordert, ihre Stimme gegen Extremismus zu erheben. Die große, oft stille Mehrheit im Land handele seit Monaten solidarisch und verantwortungsvoll, sagte Steinmeier. Diese stille Mehrheit dürfe nicht still bleiben, "wenn Extremisten die Axt ans demokratische Urvertrauen legen", ergänzte er. Wenn vermeintliche "Spaziergänger" von einer "Corona-Diktatur" schwurbelten, stecke darin nicht nur eine Verachtung für staatliche Institutionen, sondern es beleidige alle im Land. Steinmeier sagte, schon jetzt gebe es Regionen in Deutschland, wo Menschen, die sich offen für die Demokratie engagieren, sich fragten, ob die Mehrheit hinter ihnen steht. Sie dürften nicht allein gelassen werden. Zudem rief er dazu auf, zu versuchen, Menschen "zurückzuholen", die sich im Zuge der Pandemie abgewendet haben, auch wenn es anstrengend sei.

Viele offene Fragen zur Impfpflicht in der Pflege

Ab dem 15. März dürfen etwa in Kliniken und Pflegeheimen nur noch Geimpfte oder Genesene arbeiten - oder Mitarbeiter, die nicht geimpft werden können. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht sieht vor, dass Arbeitgeber ungeimpfte Beschäftigte dem Gesundheitsamt melden müssen. Die Behörde kann dann ein Betretungs- oder Beschäftigungsverbot für die betreffenden Mitarbeitenden verhängen. Allerdings ergeben sich dabei nach Angaben des Ver.di-Landesbezirks Nord noch viele offene Fragen. Werden die Betroffenen freigestellt von der Arbeit, haben sie Anspruch auf Unterstützung? Oder werden sie bei der Arbeitsagentur ein Vierteljahr gesperrt? Und: Reißt die Impfpflicht eine Lücke in die ohnehin dünne Personaldecke? Gerade kleinere Heime könnten in Schwierigkeiten geraten. Ver.di erhofft sich mehr Klarheit vom Gesetzgeber. Sonst drohe Chaos in den Betrieben - bis hin zu Arbeitsrechtsklagen.

HDE: Mehr als 600.000 Impfungen in Einkaufszentren

Die Impfkampagne des Einzelhandels und der Handelsimmobilienbranche zieht Zwischenbilanz und vermeldet mehr als 600.000 Impfungen vor allem in Einkaufszentren. Die Aktion "Leben statt Lockdown. Lass dich impfen" soll auch 2022 weiterlaufen, erklärt der Branchenverband HDE. Eine hohe Impfquote sei wichtig, "um sicherzustellen, dass wir im kommenden Herbst nicht wieder vor einer schwierigen Lage stehen", sagt Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Vor allem Ladengeschäfte leiden unter den Einschränkungen durch die Pandemie.

Kassenärzte wollen Impfpflicht nicht in Praxen umsetzen

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, will die geplante Impfpflicht nicht in den vertragsärztlichen Arztpraxen umsetzen lassen. "Wir werden unseren Ärzten nicht zumuten, eine Impfpflicht gegen den Willen der Patienten zu exekutieren", sagte Gassen der "Bild"-Zeitung. "Die Praxen sind kein Ort, um staatliche Maßnahmen durchzusetzen, sondern leben vom Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient."

Tennis: Nur drei Top-Profis nicht gegen Corona geimpft

Novak Djokovic ist nach Informationen der britischen Zeitung "Telegraph" einer von insgesamt nur drei Tennisprofis aus den Top 100 bei Damen und Herren, die bisher nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. Bei den Herren habe sich außer Djokovic bisher nur der Amerikaner Tennys Sandgren nicht impfen lassen, berichtete das Blatt unter Berufung auf die Herren-Profiorganisation ATP. Bei den Damen sei nur eine Spielerin aus den ersten 100 der Weltrangliste nicht geimpft, habe die Damen-Profiorganisation WTA bestätigt. Deren Name wurde nicht mitgeteilt.

Dehoga sieht Mitarbeitermangel im Frühjahr als großes Problem

Die niedersächsischen Hotels und Gaststätten haben zum Ende des vergangenen Jahres deutlich weniger Geld eingenommen als vor der Corona-Pandemie. "Nach unserer aktuellen Umfrage lagen die Umsätze im Dezember 2021 etwa 54 Prozent unter denen des Dezembers 2019. Im November sind 43 Prozent weggebrochen", sagte Rainer Balke, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Niedersachsen, der "Nordwest-Zeitung". In der Corona-Pandemie sei nahezu jede vierte Stelle im Gastgewerbe in Niedersachsen verloren gegangen. Das habe vor allem Mini-Jobber betroffen, weil diese kein Kurzarbeiter- oder Arbeitslosengeld erhalten hätten. "Wenn die Geschäfte im Frühjahr wieder anziehen, wird der Mitarbeitermangel ein großes Problem werden. Das gilt insbesondere für Urlaubsregionen wie Küste und Inseln. Desaströs ist die Situation für innerstädtische Betriebe, die von Messen oder Veranstaltungen leben", betonte Balke.

Nach seinen Worten hat die Aggressivität von Kunden gegenüber Mitarbeitern zugenommen. "Immer wenn eine Corona-Verordnung verschärft wurde, nahmen die Unmutsbekundungen der Kundschaft zu. Vielen Gastronomen bleibt nichts anderes übrig, als Vorfälle anzuzeigen und Hausverbote zu erteilen."

Corona-Regeln in Bus und Bahn: HVV zieht Bilanz der Kontrollen

Nach der Einführung der 3G-Pflicht Ende November hat der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) nun eine Bilanz seiner Kontrollen gezogen. Es wurden Nachweise von 284.000 Fahrgästen überprüft. Dabei stellte der HVV 4.486 Verstöße fest - das sind 1,5 Prozent der Kontrollierten. Die Fahrgäste waren also weder geimpft, noch genesen oder frisch getestet. Ob sie alle das Bußgeld von 150 Euro zahlen mussten - und dazu noch 80 Euro Vertragsstrafe - ist unklar. Deutlich häufiger gibt es offenbar Verstöße gegen die FFP2-Maskenpflicht, die seit Sonnabend gilt. Der HVV nennt zwar keine Zahlen, geht aber davon aus, dass noch 10 bis 20 Prozent die dünneren OP-Masken tragen. Das soll 40 Euro Strafe kosten.

Immer mehr Impfpass-Fälschungen im ganzen Norden

In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen sind zuletzt immer mehr gefälschte Impfpässe, Nachweise über eine Corona-Genesung und Testzertifikate festgestellt worden. Die Zahlen liegen je nach Bundesland zwischen einigen Hundert und einem niedrigen vierstelligen Bereich. Die Zeiträume, in denen die Verstöße festgestellt wurden, sind ebenso unterschiedlich wie die Art der gefälschten Dokumente, sodass ein Vergleich schwierig ist.



Niedersachsen : Fälschungen im unteren vierstelligen Bereich für das Jahr 2021

: Fälschungen im unteren vierstelligen Bereich für das Jahr 2021 Schleswig-Holstein : bisher knapp 100 Fälle 2022, 750 im Jahr 2021

: bisher knapp 100 Fälle 2022, 750 im Jahr 2021 Mecklenburg-Vorpommern : 213 Strafanzeigen bis zum 16. Januar 2022

: 213 Strafanzeigen bis zum 16. Januar 2022 Hamburg : 832 Fälle von gefälschten Zertifikaten

: 832 Fälle von gefälschten Zertifikaten Bremen: 190 Strafanzeigen bislang insgesamt

Seit dem 24. November kann die Fälschung von Gesundheitsdokumenten härter bestraft werden. Es drohen Geldstrafen oder Haft bis zu zwei Jahren, in besonders schweren Fällen sogar bis zu fünf Jahren.

6.663 neue Corona-Fälle in Niedersachsen

Heute hat das Robert Koch-Institut (RKI) für Niedersachsen 6.663 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Gestern waren es 5.996, vor einer Woche 5.871. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 462,4 Fällen (Vortag: 461,0; Vorwoche: 337,1). Laut RKI gibt es zwölf weitere Todesfälle durch oder mit Corona. Die Zahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt somit bei 7.014.

Private Saunen sind in der Pandemie im Trend

Während öffentliche Saunen in der Pandemie monatelang schließen mussten, verkaufen Hersteller zunehmend Saunen an Privatleute. Eine Fass-Sauna aus Holz zum Beispiel lässt sich in den Garten stellen und kann sogar per Anhänger transportiert und vermietet werden. "Während die öffentlichen Saunabäder pandemiebedingt 30 bis 50 Prozent Umsatzeinbußen verschmerzen müssen, haben Hersteller mit privaten Saunas 15 bis 20 Prozent höhere Verkaufserlöse", sagt Rolf-Andreas Pieper, Mitglied im Präsidium des Deutschen Sauna-Bundes. Viele Menschen wollten in der Pandemie nicht auf ihr gesundheitsorientiertes Hobby verzichten.

Ein Sechstel der Schüler in Quarantäne oder erkrankt: Schule in Zeiten von Omikron

Trotz hoher Neuinfektionszahlen hält auch Hamburg am Präsenzunterricht in den Schulen fest. Doch es gibt zunehmend Ausfälle. An der Goethe-Schule Harburg etwa fehlen von 1.750 Schülerinnen und Schülern etwa 300, weil sie an Corona erkrankt oder in Quarantäne sind. Wie gehen Schüler und Lehrer mit der Situation mit mehrfachen Tests pro Woche und Maskenpflicht beim Sportunterricht um? NDR Info Reporter Carsten Pilger hat sich umgehört.

AUDIO: Omikron-Variante breitet sich aus: So ist die Lage an den Schulen (4 Min) Omikron-Variante breitet sich aus: So ist die Lage an den Schulen (4 Min)

Erstmals über 100.000 Neuinfektionen bundesweit

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie sind binnen eines Tages mehr als 100.000 neue Corona-Infektionen an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt worden. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben von heute früh 112.323 Fälle. Vor einer Woche waren es 80.430 erfasste Neuinfektionen gewesen, gestern 74.405. Die Sieben-Tage Inzidenz gab das RKI nun mit 584,4 an. Das ist ebenfalls ein Höchststand. Gestern hatte sie bei 553,2 gelegen, vor einer Woche bei 407,5 (Vormonat: 315,4). Deutschlandweit wurden 239 weitere Corona-bedingte Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 384).

Höchstwert: 5.663 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist erneut auf einen Höchstwert gestiegen: Aktuell wurden 5.663 neue Fälle gemeldet. Am Vortag waren es 3.811, vor einer Woche 4.113. Der Inzidenz-Wert der binnen einer Woche gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner stieg landesweit auf 772,2. Eine Woche zuvor hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 633,0 gelegen. Binnen eines Tages wurden in Schleswig-Holstein zudem fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen registriert. Die Hospitalisierungsrate, die bei der Einschätzung der Corona-Lage für das Gesundheitssystem eine wichtige Rolle spielt, liegt den aktuellen Daten zufolge bei einem Wert von 4,57 (Vortag: 4,6).

Hamburg: Erste Bürgerschaftssitzung 2022 unter verschärften Bedingungen

Die Hamburgische Bürgerschaft startet heute Nachmittag unter verschärften Corona-Regeln in ihre erste Sitzung im neuen Jahr. Wegen der grassierenden Omikron-Variante hat Parlamentspräsidentin Carola Veit verfügt, dass im Rathaus nun eine generelle Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske besteht. Für Abgeordnete und den Senat gelte die 3G-Regel - also geimpft, genesen oder negativ getestet. Parlamentarier, die keinen Impf- oder Genesenen-Status nachweisen oder einen negativen Corona-Test vorlegen können, können den Angaben zufolge an den Sitzungen teilnehmen, müssen aber in einem separaten Bereich sitzen. Es sei sichergestellt, dass sie aktiv bei den Sitzungen dabei sein könnten.

Auch thematisch wird die Corona-Pandemie im Zentrum der Aktuellen Stunde stehen. So beschäftigt sich die Hamburgische Bürgerschaft heute unter anderem mit 3G-Kontrollen und der FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr.

Intensivmediziner: "Einige wenige mit Omikron gekommen"

Der Leiter der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Stefan Kluge, hat die Lage auf den Intensivstationen im Gespräch mit dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen als stabil bezeichnet. "Wir haben einige wenige, die jetzt mit Omikron gekommen sind. Die haben durchaus auch schwere Verläufe, wenn sie ungeimpft sind. Die Geimpften haben eigentlich fast alle leichte Verläufe", sagte Kluge. Allerdings mache ihm die Personalsituation Sorge: "Wir haben viele erkrankte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter." Das sei "grenzwertig" und "stellt uns vor Herausforderungen".

VIDEO: Wie ist die Corona-Lage auf den Intensivstationen? (4 Min)

