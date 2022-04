Stand: 26.04.2022 05:50 Uhr Corona-News-Ticker: Hamburg berät über Zeit nach Hotspot-Regelung

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 26. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog von Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburger Senat berät über Zeit nach Hotspot-Regelung

Corona-Podcast : Sonderfolge über Wissenschaftskommunikation

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 8.094 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Hamburger Senat berät über Zeit nach Hotspot-Regelung

Der rot-grüne Hamburger Senat wird heute über das weitere Vorgehen nach Auslaufen der Corona-Hotspot-Regel am kommenden Wochenende beraten. Es wird nicht erwartet, dass eine weitere Verlängerung der Maskenpflicht im Einzelhandel und anderen Innenräumen mit Publikumsverkehr angestrebt wird. Darüber müsste zunächst auch die Bürgerschaft beschließen. Damit könnten dann auch in Hamburg - wie in allen anderen Bundesländern bereits geschehen - ab dem 1. Mai fast alle Corona-Maßnahmen wegfallen. Gegenstand der Senatsberatungen soll auch die Masken- und Testpflicht in den Schulen sein.

Corona-Podcast: Sonderfolge über Wissenschaftskommunikation

In der Coronavirus-Pandemie hängt das Verhalten der Menschen eng mit ihrer Risiko-Wahrnehmung zusammen. Psychologie und Kommunikationswissenschaft kennen diesen Begriff schon sehr lange und haben ihn gut erforscht. Wie nehmen wir die Bedrohung durch das Coronavirus und seine Varianten wahr? Warum haben ganz grundlegende Informationen viele nicht erreicht - Fehlinformationen aber schon? Wie ist es zu erklären, dass die Impfkampagnen in anderen Ländern viel besser funktioniert haben als in Deutschland? Und welche Lehren aus der Pandemie können wir für den Umgang mit der Klimakrise ziehen? In einer Sonderfolge des Coronavirus-Update spricht NDR Info Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig darüber mit den Kommunikationswissenschaftlerinnen Cornelia Betsch und Mirjam Jenny von der Universität Erfurt. Die neue Podcast-Folge wird am späten Nachmittag veröffentlicht.

Inzidenz in Schleswig-Holstein gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 1.345,6 gestiegen (Vortag: 1.126,4; Vorwoche: 727,7). Es wurden 8.094 Neuinfektionen gemeldet (Vortag: 390; Vorwoche: 739). 542 Covid-19-Patientinnen und Patienten werden in Kliniken des Landes behandelt, 51 von ihnen auf einer Intensivstation und 21 beatmet. Es wurden 11 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 6,56 (Vortag: 5,22). Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen haben der Kreis Ostholstein (1.828,9) und die Stadt Lübeck (1.818,0). Die niedrigste Inzidenz hat der Kreis Herzogtum Lauenburg mit einem Wert von 601.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Der NDR.de Corona-Ticker startet

Guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Dienstag, 26. April 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Montag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus