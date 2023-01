Stand: 20.01.2023 14:20 Uhr Corona-News-Ticker: Grüne Woche erstmals wieder als Live-Event

Im Corona-News-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 20. Januar 2023 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Grüne Woche in Berlin erstmals wieder als Live-Event gestartet

Schlemmen, staunen, Tiere streicheln: Die Agrarmesse Grüne Woche hat nach zweijähriger Corona-Pause wieder als Live-Ereignis in den Berliner Messehallen begonnen. Zahlreiche Besucher nutzten am ersten Tag die Möglichkeit, sich über die Zukunft der Landwirtschaft zu informieren und die Erzeugnisse zu kosten. Beim Auftaktrundgang probierten sich auch Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) und Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) heute durch das Angebot. Özdemir sagte, die Messe sei auch Gelegenheit zum Dank, dass Bauern Tag für Tag dafür sorgten, dass der Tisch gedeckt sei. Dies sei nicht selbstverständlich, weil es auf der Erde auch Menschen gebe, "die hungrig ins Bett gehen müssen", sagte er. Bis zum 29. Januar präsentieren sich auf der Messe 1.400 Aussteller aus 60 Ländern. Die Veranstalter erwarten rund 300.000 Gäste.

Früherer Geschäftsmann wegen versuchtem Masken-Betrug angeklagt

Gegen einen wegen betrügerischer Windkraftverträge verurteilten früheren Geschäftsmann hat die Staatsanwaltschaft erneut Anklage erhoben. Dem Mann aus dem Emsland werde versuchter Betrug in besonders schwerem Fall vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Er soll zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 dem Bundesgesundheitsministerium die Lieferung von mehreren Millionen Schutzmasken vorgeschlagen und 14 Millionen Euro Vorkasse für das Geschäft haben wollen. Er sei aber weder in der Lage noch willens gewesen, die versprochenen Masken zu liefern. Der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ging auf das Geschäft nicht ein. Der Geschäftsmann war im vergangenen Jahr vom Landgericht Osnabrück wegen Betrugs zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte nach Überzeugung des Gerichts frei erfundene Windkraftprojekte an ausländische Energiekonzerne vermarktet und mit Mittätern für einen Schaden von rund 10 Millionen Euro gesorgt. Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Gute Geschäfte durch Corona-Sondermüll in MV

Die landeseigene Deponie Ihlenberg im Landkreis Nordwestmecklenburg hat auch in der Corona-Zeit gute Geschäfte gemacht. Laut dem neuesten Geschäftsbericht lagen die Umsätze im Jahr 2021 deutlich höher als erwartet: Rund 11 Millionen Euro verdiente der Landesbetrieb - vor allem mit der Einlagerung gefährlicher Abfälle wie beispielsweise Corona-Sondermüll. Das waren acht Millionen mehr als geplant und immerhin vier Millionen mehr als noch 2020. Unterm Strich ergibt sich dennoch ein Minus, denn die Deponie musste knapp 50 Millionen Euro zurücklegen - für die Rekultivierung und Nachsorge am Standort.

Freiwilliges Maskentragen im Fernverkehr: Bevölkerung gespalten

Anfang Februar fällt bundesweit die Maskenpflicht im Fernverkehr. Bei der Frage nach dem freiwilligen Tragen einer Maske sind die Menschen in Deutschland gespalten. 43 Prozent der Befragten gaben in einer aktuellen Umfrage an, dass sie "sehr wahrscheinlich" oder "eher wahrscheinlich" weiter einen Mund-Nasen-Schutz in Bahnen und Bussen tragen wollen, wie das Meinungsforschungsinstitut YouGov am Freitag mitteilte. 47 Prozent antworteten hingegen, dass sie das eher oder sehr wahrscheinlich nicht tun wollen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte vor einer Woche das Ende der Maskenpflicht in Fernzügen und -bussen zum 2. Februar angekündigt. Im Nahverkehr, für den die Bundesländer zuständig sind, soll bis Anfang Februar das Maskentragen ebenfalls keine Pflicht mehr sein. Mehrere Bundesländer haben dies bereits umgesetzt, alle anderen ziehen nun nach. Lauterbach warb dafür, zum Eigenschutz weiter freiwillig eine Maske zu tragen.

Weitere Informationen Maskenpflicht: Wo gilt sie noch und wo FFP2? Die Maskenpflicht im Fernverkehr endet am 2. Februar, im Nahverkehr ist sie in vielen Bundesländern bereits aufgehoben. mehr

180.000 Tote mehr in Deutschland während Corona-Jahren

In den Corona-Jahren 2020 bis 2022 sind nach Daten des ifo Instituts in Deutschland rund 180.000 Menschen mehr gestorben als zu erwarten gewesen wäre. Den am Freitag veröffentlichten Berechnungen zur Übersterblichkeit zufolge waren es allein in der Altersgruppe der Menschen ab 80 rund 116.000. "Besonders schlecht geschützt waren die alten Menschen", erklärte Joachim Ragnitz, stellvertretender Leiter der ifo Niederlassung Dresden. In der Altersgruppe 60 bis 79 seien es 51.000 Tote mehr gewesen, heißt es in der Veröffentlichung. In der großen Altersgruppe 30 bis 59 Jahre habe es dagegen nur 12.000 zusätzliche Todesfälle gegeben, bei den Null- bis 29-Jährigen rund 900. Umgerechnet auf jeweils 100.000 Einwohner habe die Übersterblichkeit in der Altersgruppe ab 80 Jahren bei 640 gelegen, in der darunter liegenden Altersgruppe 60 bis 79 bei 92. In den beiden jüngeren Gruppen habe die relative Übersterblichkeit 12 und 1 betragen.

Bundesländer vernichten über 17 Millionen abgelaufene Corona-Masken

Vier Bundesländer haben insgesamt über 17 Millionen abgelaufene Corona-Masken verbrannt. Dies geht aus einer Umfrage der "Welt" bei allen Ländern hervor. So wurden in Baden-Württemberg 6,1 Millionen, in Sachsen 5,5 Millionen, in Nordrhein-Westfalen fünf Millionen und in Mecklenburg-Vorpommern 656.000 Masken vernichtet. Elf Bundesländer teilten mit, bisher keine Corona-Masken entsorgt zu haben, einige planten dies aber. Auch das Bundesgesundheitsministerium in Berlin hat in den vergangenen Monaten Masken "energetisch verwertet". Die Zahl liege bislang "unter einer Million Stück", teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Die nun vernichteten Masken wurden in der Hochphase der Pandemie eingekauft und hatten ihr Haltbarkeitsdatum überschritten. Mehrere Landesministerien wollen künftig noch weitere Masken vernichten lassen. Sie können allerdings bisher nur Masken verbrennen, die sie auch selbst eingekauft haben. Für Masken, die der Bund beschafft und an die Länder verteilt hat, brauchen sie hierfür die Zustimmung der Bundesregierung.

Grüne Woche erstmals seit zwei Jahren wieder als Live-Event

Heute beginnt nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause die Internationale Grüne Woche wieder als Live-Event in den Berliner Messehallen. Rund 1.400 Aussteller aus 60 Ländern präsentieren bei der Agrarmesse zehn Tage lang ihre Produkte, erwartet werden gut 300.000 Besucher. Die Messe ist über die reine Leistungsschau hinaus ein wichtiger Treffpunkt für Branche und Politik - angesichts der zahlreichen Krisen und vor allem des Klimawandels kommt der Landwirtschaft und ihrer Transformation eine immense globale Bedeutung zu. Mit dabei sind auch Aussteller aus Mecklenburg-Vorpommern, die ihre Produkte und Dienstleistungen dort erstmals in einer eigenen Halle präsentieren. Mit 60 Firmen und Institutionen aus allen sechs Landkreisen verzeichne der Nordosten zwar keinen Teilnehmerrekord. Dennoch erwarte er einen "anständigen Start zurück in eine neue Normalität", erklärte Agrarminister Till Backhaus (SPD). Er zeigte sich zuversichtlich, dass das Land an die Erfolge früherer Jahre anknüpfen werde. Traditionell hätten die Stände Mecklenburg-Vorpommerns zu den meistbesuchten auf der Grünen Woche gehört.

Weitere Informationen Internationale Grüne Woche: MV mit 60 Ausstellern in Berlin Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister hofft, nach zwei Jahren Corona-Pause an die Erfolge früherer Jahre anzuknüpfen. mehr

Niedersachsen: Aktuelle Inzidenz bei 112,0

Auch die Corona-Daten für Niedersachsen sind heute früh vom RKI aktualisiert worden. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner beträgt demnach jetzt 112,0 (Vortag: 116,0 / Vorwoche: 183,9). Landesweit wurden den Angaben zufolge 1.541 neue Corona-Fälle und 28 Todesfälle gemeldet.

Hamburg: Sieben-Tage-Inzidenz geht auf 45,2 zurück

In der Hansestadt Hamburg sind binnen 24 Stunden 151 neue laborbestätigte Corona-Fälle registriert worden. Das geht aus den am Morgen vom Robert Koch-Institut veröffentlichten Daten hervor. Die Sieben-Tage-Inzidenz der registrierten Neuinfektionen liegt demnach derzeit bei 45,2 (Vortag: 49,4 / Vorwoche: 83,1). Zwölf Todesfälle in den vergangenen 24 Stunden sind dem RKI bekannt.

Schleswig-Holstein: Landesweit 236 neue Corona-Fälle bestätigt

Für Schleswig-Holstein hat die Landesmeldestelle in Kiel folgende Corona-Zahlen bekannt gegeben: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen beträgt landesweit aktuell 52,2 - der jetzige Wert liegt damit leicht über dem des Vortags (52,0), aber weit unter dem der Vorwoche (92,5). Insgesamt wurden 236 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle vier neue Todesfälle registriert.

RKI: Sieben-Tage-Inzidenz liegt bundesweit jetzt bei 72,6

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz geht nach den jüngsten Daten-Meldungen des Robert Koch-Instituts leicht zurück. Das RKI gab den Wert heute früh mit 72,6 an - gestern lag er bei 74,8, am vergangenen Freitag war die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und Woche mit 106,8 angegeben worden. Insgesamt wurden in Deutschland in den vergangenen 24 Stunden 9.710 neue Corona-Fälle aus den 16 Bundesländern gemeldet (Vorwoche: 12.956). Zudem wurden 194 Todesfälle mit einer Infektion gemeldet (Vorwoche: 200).

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Der Corona-Liveticker startet

Einen guten Morgen wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Freitag, 20. Januar 2023 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus