Stand: 29.08.2021 06:50 Uhr Corona-News-Ticker: Ganz Spanien kein Corona-Hochrisikogebiet mehr

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnntag, 29. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Sonnabend.

Hamburger Sommerdom unter Corona-Bedingungen geht zu Ende

Nach fast einem Monat auf dem Heiligengeistfeld beginnt heute der letzte Tag des großen Volksfestes. Rund 180 Schaustellerbetriebe hatten Ende Juli ihre Verkaufswagen und Fahrgeschäfte aufgebaut, nachdem der Hamburger Dom zuvor vier Mal wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden war. Um die Hygiene-Abstände einhalten zu können, durften nicht alle sonst vertretenen Schausteller- und Verkaufsbetriebe aufbauen. Etwa ein Drittel fiel weg. Außerdem galt auf dem abgezäunten Gelände Maskenpflicht, Besucher mussten vor dem Betreten vorab Tickets für ein konkretes Zeitfenster gebucht haben und nachweisen, dass sie genesen, geimpft oder getestet sind.

Spanien von heute an kein Hochrisikogebiet mehr

Wegen sinkender Corona-Infektionszahlen hat die Bundesregierung von heute an ganz Spanien und damit auch die beliebten Ferieninseln Mallorca und Ibiza von der Liste der Hochrisikogebiete gestrichen. Damit entfallen alle Quarantänevorschriften für aus Spanien zurückkehrende Urlauber. Der Großraum Lissabon ist ab heute ebenfalls kein Hochrisikogebiet mehr. Als einzige Region in Portugal bleibt aber die beliebte Urlaubsregion Algarve auf der Liste der Hochrisikogebiete.

Duhner Wattrennen in Cuxhaven: 10.000 Besucher erwartet

Nach dem das Duhner Wattrennen in Cuxhaven im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, dürfen heute bis zu 10.000 Besucherinnen und Besucher zu dem traditionellen Pferderennen im Wattenmeer kommen. Bei der Veranstaltung, die um 9.30 Uhr beginnt, gilt die 3G-Regel.

179 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein - Inzidenz steigt leicht

Binnen 24 Stunden sind 179 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet worden. Gestern waren es 218, vor einer Woche 196. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt jetzt 47,9 (Vortag: 47,2, Vorwoche: 49,6). In Neumünster ist der Inzidenz-Wert - also die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche - nach wie vor am höchsten. Er liegt bei 87,3 und ist damit weiter gesunken. In der Landeshauptstadt Kiel beträgt die Inzidenz wie am Vortag 81,0. In Lübeck stieg sie auf 75,3 (Vortag: 67,9). Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnet nicht mehr Schleswig-Flensburg, sondern Rendsburg-Eckernförde mit 21,2.

NDR.de Live-Ticker am Sonntag startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht Ihnen einen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Sonntag, 29. August, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.