Stand: 27.05.2022 06:02 Uhr Corona-News-Ticker: Buschmann kritisiert Lauterbach-Vorstoß

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 27. Mai 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Justizminister: Maskenpflicht-Maßnahmen nicht vorschnell festlegen

RKI: Bundesweit 1.852 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 211,2

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Justizminister: Maskenpflicht-Maßnahmen nicht vorschnell festlegen

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat mit Blick auf die Vorbereitung einer möglichen Maskenpflicht ab Herbst angemahnt, nicht vorschnell einzelne Maßnahmen festzulegen. "Ich bin dafür, dass wir uns nach Recht und Gesetz richten. Das sieht eine Evaluierung vor", sagte Buschmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Ergebnisse der Evaluierung sollten "unbedingt" berücksichtigt werden, "bevor wir uns auf einzelne Maßnahmen vorschnell festlegen", sagte der FDP-Politiker. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will auf eine mögliche neue Corona-Welle im Herbst wieder mit einer Maskenpflicht in Innenräumen reagieren können. Derzeit werde erneut am Infektionsschutzgesetz gearbeitet, sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". Das bisherige Gesetz läuft am 23. September aus. Danach werde, so Lauterbach, erneut die Frage zu diskutieren sein, ob zum Beispiel Maskentragen in Innenräumen wieder verpflichtend wird. Er halte es für unbedingt notwendig, sich für den Herbst diese Möglichkeit zu eröffnen.

RKI: Bundesweit 1.852 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 211,2

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am frühen Morgen die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland veröffentlicht - diese sind aber wegen des gestrigen Feiertags unvollständig. Mit Baden-Württemberg, Berlin und Nordrhein-Westfalen haben nur drei der 16 Bundesländer Daten an das RKI übermittelt. Es ist also mit Nachmeldungen zu rechnen, die an den kommenden Tagen in die Statistiken einfließen werden. Binnen 24 Stunden registrierte das RKI den Angaben zufolge deshalb mit 1.852 Neuinfektionen verhältnismäßig wenige - am vergangenen Freitag waren es bundesweit 48.910 neue gemeldete Fälle gewesen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 211,2 - von 262,6 am Vortag. Zwei weitere Personen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 138.781.

Vergleiche der Daten sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende immer mehr Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Live-Ticker zur Corona-Lage am Freitag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Freitag, 27. Mai 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Weitere Ereignisse können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus