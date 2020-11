Corona-Gipfel mit Merkel: Das sind die Vorschläge Stand: 24.11.2020 19:56 Uhr Nachdem die Bundesländer zuvor bereits einen Entwurf für neue Corona-Maßnahmen vorgelegt haben, gab es jetzt weitere Gespräche mit dem Bundeskanzleramt - das hat Pläne für weitere Verschärfungen.

Vor den Bund-Länder-Gesprächen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch über das weitere Vorgehen im Kampf gegen das Coronavirus gab es am Dienstagnachmittag Beratungen mit Kanzleramtschef Helge Braun (CDU). Dabei machte das Bundeskanzleramt den Vorschlag, dass die Weihnachtsferien bundesweit auf den 16. Dezember vorgezogen werden sollen. Außerdem sind schärfere Auflagen für den Einzelhandel geplant. In den Geschäften solle sichergestellt werden, dass sich nicht mehr als ein Kunde pro 25 Quadratmeter Verkaufsfläche aufhält. Bisher darf sich nicht mehr als ein Kunde pro 10 Quadratmeter Verkaufsfläche aufhalten.

Zudem gibt es offenbar Pläne des Bundes für weitere Schul-Maßnahmen. So sollen ab Jahrgangsstufe 7 Konzepte wie ein Wechselunterricht umgesetzt werden. Auch soll der Unterricht gestaffelt beginnen, damit die Anfahrt der Schüler morgens entzerrt wird.

Länder legten eigene Beschlussvorlage vor.

Zuvor hatten sich bereits die Länder auf einheitliche Kontaktregeln für Weihnachten und Silvester geeinigt. Lockerungen der bestehenden Schutzmaßnahmen wird es demnach vorerst nicht geben. Im Gegenteil: Ab Dezember sollen den Planungen zufolge in einigen Punkten sogar schärfere Regeln als bisher gelten.

Das sind die bisher bekannten Pläne der Länder im Überblick:

Verlängerung der bisherigen Maßnahmen

Die derzeit bis zum 30. November geltenden Maßnahmen, der sogenannte Teil-Lockdown, sollen grundsätzlich bis zum 20. Dezember beibehalten werden. Das betrifft zum Beispiel die Schließung der Gastronomie, von Kinos oder Fitnessstudios. Reisen und Ausflüge sollen unterlassen werden. Die Hilfen für die betroffenen Betriebe werden verlängert. Bei einer Inzidenz von "deutlich weniger" als 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sowie weiteren Bedingungen sollen die Länder eigenständig Lockerungen verfügen dürfen.

Verschärfung der Kontaktbeschränkungen

"Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sind auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, jedoch in jedem Falle auf maximal fünf Personen zu beschränken", heißt es mit Blick auf die angedachten Kontaktbeschränkungen ab dem 1. Dezember. Kinder bis 14 Jahre sollen davon ausgenommen werden.

Wie am Dienstag bekannt wurde, will Schleswig-Holstein die Kontaktbeschränkungen jedoch nicht verschärfen - sodass es dort bei der alten Regelung bleiben könnte, wonach sich bis zu zehn Personen treffen können.

Sonderregelung für Weihnachten und Silvester

Im Zeitraum vom 23. Dezember bis 1. Januar können laut der Beschlussvorlage Treffen eines Haushaltes mit haushaltsfremden Familienmitgliedern oder haushaltsfremden Menschen bis maximal zehn Personen ermöglicht werden. Kinder bis 14 Jahren seien auch hiervon ausgenommen. Empfohlen werde vor Weihnachtsbesuchen jedoch eine mehrtägige Selbstquarantäne. "Dies kann durch ggf. vorzuziehende Weihnachtsschulferien ab dem 19.12.2020 unterstützt werden", heißt es in der Länder-Vorlage weiter.

Um Unterstützung bei Feiertagslösungen werden auch die Arbeitgeber gebeten. Diese sollten prüfen, ob die Unternehmen entweder durch Betriebsferien oder großzügige Homeoffice-Lösung vom 23. Dezember bis 1. Januar geschlossen werden könnten.

Die Ministerpräsidenten der Länder wollen mit den Kirchen über mögliche Vereinbarungen für Weihnachtsgottesdienste sprechen. "Religiöse Zusammenkünfte mit Großveranstaltungscharakter gilt es dabei zu vermeiden."

Kein Böllerverbot vorgesehen

Nach dem Willen der Länder soll Silvesterfeuerwerk auf belebten öffentlichen Plätzen und Straßen untersagt werden, um größere Gruppenbildungen zu vermeiden. "Die örtlich zuständigen Behörden bestimmen die betroffenen Plätze und Straßen", heißt es in dem Entwurf. Grundsätzlich wird "empfohlen", zum Jahreswechsel auf Silvesterfeuerwerk zu verzichten - ein Verkaufsverbot ist demnach aber nicht vorgesehen.

Maskenpflicht wird erweitert

Die Maskenpflicht soll künftig auch vor Läden und auf Parkplätzen gelten. Sie gilt grundsätzlich in öffentlichen Verkehrsmitteln und an allen Orten mit Publikumsverkehr in Innenstädten - also in allen Fußgängerzonen. Dazu gilt eine Maskenpflicht unter freiem Himmel an Orten, wo sich Menschen auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten. Diese Orte legen die örtlichen Behörden fest. Auch an Arbeitsplätzen gilt dem Beschlusspapier zufolge grundsätzlich Maskenpflicht - es sei denn, vom Arbeitsplatz aus kann ein Abstand von eineinhalb Metern zu anderen eingehalten werden.

Verschärfte Maskenpflicht auch in Schulen

An Schulen in Regionen mit Inzidenzwerten deutlich über 50 soll nach dem Willen der Länder künftig ab Klasse 7 grundsätzlich eine Maskenpflicht auch im Unterricht gelten. Eine Maskenpflicht in den Klassen 5 und 6 sowie an Grundschulen kann eingeführt werden.

Quarantäne kann verkürzt werden

Die Quarantänezeit von Kontaktpersonen von mit dem Coronavirus infizierten Menschen wird ab dem 1. Dezember von 14 auf zehn Tage verkürzt. Voraussetzung ist ein negativer Coronatest. Wer bereits an Covid-19 erkrankt war, muss nicht in Quarantäne.

Änderungen noch möglich - Merkel für Nachschärfungen

Alle auf dieser Seite aufgeführten Maßnahmen sind noch nicht beschlossen, es handelt sich nur um eine Vorlage für die Gespräche zwischen Bund und Ländern am Mittwoch. Die Kanzlerin begrüßte die Vorlage im Grundsatz - sie forderte aber Nachschärfungen. So soll es auch von anderen Bundespolitikern Kritik an den angedachten gelockerten Kontaktbeschränkungen insbesondere zu Silvester gegeben haben.

"Umfassende Beschränkungen auch über den Jahreswechsel hinaus"

Einen Automatismus zur Verlängerung bestimmter Maßnahmen enthält der Länder-Vorschlag nicht. Dort heißt es aber: "Bund und Länder werden sich bis zum 15. Dezember über das weitere Vorgehen abstimmen." Die Länder gehen demnach "davon aus, dass wegen des hohen Infektionsgeschehens umfassende Beschränkungen auch über den Jahreswechsel hinaus erforderlich sein werden."

Dieses Thema im Programm: NDR Info | NDR//Aktuell | 23.11.2020 | 14:00 Uhr