Charlotte Horn: "Nichts ist spannender, als fremde Kulturen"

Mit etwas schüchternem Blick auf mein Mikrofon und zunächst etwas zögerlich fangen sie an zu erzählen. Vier junge Frauen aus Tamil Nadu, im Süden von Indien. Für eine Zulieferer-Firma von Apple bauen sie das iPhone zusammen. Sie berichten von ihrem harten Arbeitsalltag, unwürdigen Unterkünften, der schlechten Verpflegung und dem langen Weg zur Fabrik. Als Reporterin und Auslandskorrespondentin ist es mir ein besonderes Anliegen, Menschen wie diesen Frauen eine Stimme zu geben und ihre Geschichte den deutschen Hörer:innen näher zu bringen.

Südasien - eine Region voller Gegensätze

Indien ist in Südasien DAS Schwellenland mit den größten Ambitionen. Laut den Vereinten Nationen ist Indien inzwischen das bevölkerungsreichste Land der Welt. Arbeitskräfte hat das Land, doch noch mangelt es an Standards wie Rechten für die Arbeitnehmer:innen. Das Berichtsgebiet des ARD Studio Neu-Delhi mit acht Ländern ist faszinierend und vielfältig: in Afghanistan versuchen die Menschen nach der Machtübernahme der Taliban im vergangenen Jahr irgendwie zu überleben. Im Nachbarland Pakistan droht eine Hungersnot nach der großen Flut im vergangenen Jahr. In Sri Lanka hoffen die Menschen nach den langen Protesten gegen die Regierung auf einen politischen Neustart. In all diesen Ländern gibt es unzählige Geschichten zu erzählen - genauso wie in Nepal, Bhutan, Bangladesch und den Malediven.

Inspirierende Reportagen aus dem Ausland

Ich habe schon viel aus dem Ausland berichtet: über die Amtseinführung vom ersten schwarzen US-Präsidenten Barack Obama, über Ebola-Vorsorge in Ghana oder einer Idee gegen hohe Medikamentenpreise in den Niederlanden. Von einer Weltreise habe ich einige Hörfunk-Reportagen mitgebracht - wie über Rucksackreisende in Südamerika, über Polynesier unterwegs auf einem Frachter in der Südsee oder über deutsche Spuren auf Samoa. Für mich gibt es nichts Spannenderes als in fremde Kulturen einzutauchen, zu versuchen die Menschen und ihre Lebensweise zu verstehen und das in atmosphärischen Reportagen zu vermitteln - im besten Fall mit einer lösungsorientierten Perspektive.

