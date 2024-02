Anklam: Erste Cannabisfarm in MV geplant Stand: 23.02.2024 06:27 Uhr Der Bundestag will heute über das Cannabis-Gesetz von Bundesgesundheitsminister Lauterbach entscheiden. Damit soll der Besitz von bis zu 50 Gramm für Erwachsene legalisiert werden.

Auf einem ehemaligen NVA-Gelände in der Nähe von Anklam entsteht gerade Europas größte Cannabisfarm. Seit 15 Monaten wird das Projekt am Standort Relzow durch die Deutsche Anbaugesellschaft DAG vorbereitet. Das Unternehmen aus Hamburg hat das ehemalige NVA-Gelände gepachtet und will dort Cannabis für den deutschen Markt anbauen.

Ab Juli sollen erste Cannabis-Stecklinge gesetzt werden

Für den Anbau gibt es auf dem Gelände 35 geschlossene Hallen mit einer Gesamtfläche von 120.000 Quadratmetern. Die Hallen sind noch nicht ausgebaut. Dort muss in den kommenden Monaten die gesamte Technik, Klimaanlagen und Module für den Cannabisanbau installiert werden, heißt es vom Geschäftsführer. Dafür investiert die DAG einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Eine genaue Summe wird nicht genannt. Am 1. Juli, wenn auch die Cannabisclubs offiziell starten dürfen, sollen die ersten Stecklinge in Relzow gesetzt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.02.2024 | 06:30 Uhr