Bundesrat stimmt Lockerung der Schuldenbremse zu Stand: 21.03.2025 11:13 Uhr Der Bundesrat hat grünes Licht für die Lockerung der Schuldenbremse und das geplante Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur gegeben. Die für die Grundgesetzänderungen notwendige Zweidrittelmehrheit kam mit 53 von 69 Stimmen zustande.

Nötig wären 46 Stimmen gewesen. Die Nordländer stimmten mit Ja. Bei Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen stand das schon länger fest, am Morgen hieß es auch aus Mecklenburg-Vorpommern und Bremen, dass sie zustimmen. Nur die Länder Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Rheinland-Pfalz enthielten sich. Enthaltungen gelten im Bundesrat wie ein Nein. Das Gesetz muss noch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf sein verfassungsgemäßes Zustandekommen geprüft und unterschrieben werden.

Die AfD war zuvor mit dem Versuch gescheitert, die Abstimmung stoppen zu lassen. Das Bundesverfassungsgericht hatte kurz vor Beginn der Sitzung den Erlass einer einstweiligen Anordnung abgelehnt.

Mecklenburg-Vorpommern: "Kraftvoll in die Zukunft zu investieren"

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), hatte zuvor im Bundesrat für die Änderung und das damit verbundene Investitionspaket geworben. Die Balance der Generationengerechtigkeit müsse gehalten werden, mahnte Schwesig. Deutschland dürfe den nachfolgenden Generationen nicht unnötige finanziellen Schulden, aber auch keine Schulden bei der Infrastruktur hinterlassen.

Im Vorfeld der Sitzung hatte Schwesig ihre Zustimmung so begründet: "Es geht um eine wichtige Entscheidung für die Zukunft Deutschlands. Diese Verfassungsänderung ermöglicht es dem Bund und den Ländern, kraftvoll in die Zukunft zu investieren. Wir brauchen Investitionen in Wirtschaft und Arbeitsplätze, in gute Kitas und Schulen und in moderne Krankenhäuser."

Zuvor hatte es in Mecklenburg-Vorpommern intensive Gespräche zwischen den Koalitionspartnern SPD und Linke gegeben. Die Linke ist zwar auch für eine Lockerung der Schuldenbremse. Doch sollen nach ihrer Überzeugung mit Schulden nicht militärische, sondern zivile Projekte wie etwa Schulbauten, Straßen oder Kliniken finanziert werden. Schwesig setzte sich in dem Falle aber durch. In der Vorwoche hatte sie im Landtag erklärt, dass Mecklenburg-Vorpommern mit mindestens einer Milliarde Euro aus dem Infrastrukturpaket des Bundes rechnen könne.

Bremen: "Finanzpaket schnell umsetzen"

Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) drängt auf eine schnelle Umsetzung des Finanzpakets. "Jetzt wird es darauf ankommen, dass wir gemeinsam die in dem Paket steckenden Chancen auch nutzen", betonte der SPD-Politiker im Bundesrat. "Ich wünsche, dass wir dabei pragmatisch vorgehen."

Aus Sicht des Bremer Bürgermeisters müssen zügig Gesetze zur Ausführung des Finanzpakets beschlossen werden. "Denn was nützt uns das schönste Sondervermögen, wenn wir es in die Praxis nicht umgesetzt bekommen", mahnte Bovenschulte. Außerdem sollten Planungen und Genehmigungen beschleunigt werden. "Mit schlecht organisierten Prozessen und zu wenig Kapazitäten führen ja zusätzliche Investitionen nur zu mehr Inflation und nicht zu besseren Straßen, Brücken und Schulen."

