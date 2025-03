Einigung auf Finanzpaket im Bund: Reaktionen aus dem Norden Stand: 14.03.2025 16:44 Uhr Bei den Verhandlungen der Union und der SPD mit den Grünen über ein milliardenschweres Finanzpaket hat es am Freitag eine Einigung gegeben. In ersten Reaktionen zeigten sich norddeutsche Politiker erleichtert.

Union und SPD machten den Grünen für die Zustimmung zu ihrem schuldenfinanzierten Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur mehrere Zugeständnisse. Unionsfraktionschef und Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) sagte in Berlin, Investitionen aus dem Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Infrastruktur müssten nun ausdrücklich zusätzlich erfolgen. Zudem sollten aus dem Sondervermögen 100 Milliarden Euro in den Klima- und Transformationsfonds fließen.

Weitere Informationen Finanzpaket: Union und SPD einigen sich mit den Grünen Es gebe eine Einigung, hieß es aus den beteiligten Parteien. 100 Milliarden Euro sollen in den Klimaschutz fließen. Mehr bei tagesschau.de. extern

Weil: "Einigung ist ein Durchbruch"

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bezeichnete die Einigung als Durchbruch. "Ich begrüße es sehr, dass sich Union, SPD und Grüne auf ein grundlegendes Finanzpaket verständigt haben. Es ist auch alles andere als selbstverständlich, dass in wenigen Tagen eine konstruktive Lösung gefunden wurde." Das Vorgehen zeuge von staatspolitischer Verantwortung und sei "hoffentlich stilbildend" für die nächste Legislaturperiode, so Weil weiter.

Schneider: "Gutes Zeichen für Demokratie und Klimaschutz"

Schleswig-Holsteins Finanzministerin Silke Schneider (Grüne) sieht in der Einigung "ein gutes Zeichen für die Demokratie, den Klimaschutz und für Schleswig-Holstein". Das harte Ringen um mehr Klimaschutzinvestitionen habe sich gelohnt, sagte sie. "Ein wichtiger Erfolg der Grünen ist, dass das neu geschaffene Sondervermögen nun eine Entscheidung für echte Zukunftsinvestitionen ist und nicht für Wahlkampfgeschenke genutzt werden darf."

Dressel: "Politische Mitte ist handlungsfähig"

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) begrüßte die Einigung ebenfalls. Dies zeige, dass die politische Mitte handlungsfähig sei. Für Hamburg erwarte er aus dem Sondervermögen Infrastruktur gestreckt über zwölf Jahre zwischen 150 und 220 Millionen Euro jährliche Mehreinnahmen, sollte das Paket wie erwartet in der kommenden Woche von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden.

Eilanträge gegen Sondersitzungen scheitern in Karlsruhe

Unterdessen gab das Bundesverfassungsgericht am Freitag grünes Licht dafür, dass die Entscheidung über das Finanzpaket noch in Sondersitzungen durch den alten Bundestag erfolgt. Das Gericht in Karlsruhe verwarf mehrere Anträge unter anderem von AfD und Linke als unbegründet, die dessen Einberufung verhindern wollten. Die Wahlperiode des alten Bundestages ende nach dem Grundgesetz erst durch das Zusammentreten des neuen Bundestages. "Bis dahin ist der alte Bundestag in seinen Handlungsmöglichkeiten nicht beschränkt."

Weitere Informationen Eilantrag gegen Einberufung des alten Bundestages abgewiesen Damit scheitern Linke und AfD vor dem Bundesverfassungsgericht. Sie wollten die Abstimmung über Grundgesetzänderungen am Dienstag verhindern. Mehr auf tagesschau.de. extern

Dieses Thema im Programm: NDR Info | NDR Info | 14.03.2025 | 15:00 Uhr