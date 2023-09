Bundeshaushalt: Ist das Einhalten der Schuldenbremse sinnvoll?

Vereinfacht gesagt, dürfen Bund und Länder nur so viel ausgegeben, wie mit Steuern eingenommen wird. Maximal darf der Bund zudem nur 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts an neuen Schulden aufnehmen. So steht es im Grundgesetz.

Im Gesetz heißt es auch, dass der Konjunktur Rechnung getragen wird. In wirtschaftlich schlechten Zeiten dürfen also mehr Schulden gemacht werden, in guten deutlich weniger. Und in Notlagen kann die Schuldenbremse auch ausgesetzt werden, so wie während der Corona-Pandemie. Daraus ergibt sich die Diskussion, ob die aktuellen Zeiten gut oder schlecht sind, oder ob - angesichts einer leichten Rezession - sogar eine Notlage existiert.