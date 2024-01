Bauernproteste im Norden: Weitere Aktionen geplant Stand: 09.01.2024 07:42 Uhr Trotz des Einlenkens beim Agrardiesel und der Kfz-Steuer gab es am Montag zum Auftakt der Aktionswoche groß angelegte Bauernproteste gegen die Politik der Bundesregierung. Blockaden mit Traktoren führten an vielen Orten im ganzen Norden teils zu starken Verkehrsbehinderungen und Staus. Auch für die kommenden Tage sind Aktionen geplant.

In Mecklenburg-Vorpommern blockierten Landwirte am Montagmorgen stundenlang mit Hunderten Traktoren praktisch alle Autobahn-Auffahrten. Auch Zufahrten zu den Ostsee-Inseln Rügen und Usedom waren zeitweise versperrt. Der Landesbauernverband sprach von mehr als 3.000 Landwirten und Spediteuren und mehr als 1.500 Traktoren und Lastwagen, die die Auffahrten blockiert hätten. Innenminister Christian Pegel (SPD) zeigte sich dennoch zufrieden. Die Protestorganisatoren hätten die getroffenen Absprachen größtenteils eingehalten.

In Schleswig-Holstein versperrten Landwirte Zufahrten zu Fähren über den Nord-Ostsee-Kanal. Auch die Elbfähre Glückstadt-Wischhafen konnte zeitweise nicht fahren. Die Polizei zählte laut Innenministerium rund 2.000 beteiligte Fahrzeuge. Sie sprach insgesamt von friedlichen Demonstrationen und guter Kommunikation mit den Landwirten.

VW-Werk Emden stellt Produktion ein

Im niedersächsischen Emden brachten Bauern die Produktion im dortigen VW-Werk komplett zum Erliegen. Auch Autobahnen wie die A1 und A2 wurden in Niedersachsen blockiert. Gegen mehrere Treckerfahrer wurden daher Strafverfahren eingeleitet, weil sie mit den Blockaden auf Autobahnen den Verkehr gefährdeten. An einigen Orten wurden Protestteilnehmer von Autos angefahren, die die Blockaden umfahren wollten. Heute Morgen haben Landwirte erneut die Kreuzung zum VW-Werk in Emden blockiert. Mitarbeiter seien zu spät zur Arbeit gekommen, hieß es.

In Bremen kamen laut Polizei rund 2.000 Trecker und Laster zusammen. Nach Angaben des Vereins "Land schafft Verbindung", der die Versammlung in Hamburg angemeldet hatte, fuhren am Vormittag mehr als 4.000 Fahrzeuge aus dem Umland in verschiedenen Kolonnen in die Innenstadt. Die Polizei sprach von rund 2.200 Fahrzeugen, die sich im Bereich der Ludwig-Erhard-Straße/Willy-Brandt-Straße und auf umliegenden Flächen sammelten.

Protest gegen Kürzungen und für Bauern-freundliche Politik - Abgrenzung nach rechts

Die Protestierenden wenden sich gegen die Abschaffung der Steuervorteile bei Agrardiesel, aber auch gegen überbordende Bürokratie und zu viel Regulierung. Sie wünschen sich mehr Vertrauen und "eine vernünftige, nachhaltige Politik mit Nachsicht für uns Landwirte", so Landwirt Otto Rogali aus Bobitz in Mecklenburg-Vorpommern. Dass die Proteste der Landwirte teilweise von Rechtsextremen für ihre Zwecke missbraucht werden, nimmt Rogali mit Unbehagen wahr. "Wir wollen einen friedlichen, vernünftigen, demokratischen Weg. Wir wollen die Regierung nicht stürzen. Wir wollen einfach Flagge zeigen, dass es so nicht weitergehen kann."

Weitere Protestaktionen geplant

Nach dem Auftakt wollen die Bauern die ganze Woche weiter protestieren. Am Mittwoch und Donnerstag soll es eine Staffelfahrt nach Lübeck geben. Dafür sollen drei Konvois jeweils aus den Kreisen Stormarn, Herzogtum Lauenburg und Ostholstein starten. Außerdem sollen Traktoren von Husum und Klintum nach Flensburg fahren. Nach Angaben des Vorsitzenden des Bauernverbandes Nordost-Niedersachsen, Thorsten Riggert, ist am Donnerstag auch eine größere Versammlung von Landwirtinnen und Landwirten in Hannover geplant. Zudem wollen Landwirte mehrere Lebensmittel-Logistikzentren in Mecklenburg-Vorpommer ansteuern, wie der Bauernverband Ostvorpommern mitteilte. Damit soll unterstrichen werden, dass Landwirte die Grundstoffe für alle Produkte in den Lebensmittelregalen der großen Supermärkte liefern. Es werde wahrscheinlich Traktorkorsos geben. Am Freitag soll es aus den Kreisen Plön, Rendsburg-Eckernförde und aus Lübeck einen Demonstrationszug nach Kiel geben. Auf dem Exerzierplatz planen die Organisatoren eine Kundgebung.

Bauernpräsident Rukwied bittet Bevölkerung um Verständnis

Im Interview auf NDR Info bat Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, bei der Bevölkerung um Verständnis für die Aktionen. Die Kürzungen für die Landwirte seien nicht mehr hinnehmbar. Er hoffe auf Vernunft bei der Regierung und die Rücknahme der "überproportionalen Belastungen", so Rukwied. Das Präsidiumsmitglied beim Niedersächsischen Landfrauenverband Hannover, Ilka Holsten-Poppe, beklagte "Misstrauen" gegenüber den Bauern: "Was uns allen am meisten zu schaffen macht, ist dieses Misstrauen, das aus der Politik den Landwirten entgegengebracht wird", sagte sie auf einer Kundgebung in Bremen. Bauern werde unterstellt, dass sie nicht das Beste für Hof, Tiere und bewirtschaftete Flächen wollten. Das stimme nicht. Landwirte seien verantwortungsvoll und wollten das Beste für die Gemeinschaft, in der sie lebten.

Schwesig und Weil zeigen Verständnis

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) forderte die Ampel-Regierung in Berlin auf, die geplanten Subventionskürzungen für die Landwirtschaft zurückzunehmen. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte, sie trage die Forderungen der Bauern mit und fordere die Bundesregierung in Berlin auf, die geplanten Kürzungen für die Landwirtschaft vollständig zurückzunehmen.

Agrar-Experte: Nur wenige Bauern existenziell gefährdet

Alfons Balmann, Direktor des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Halle/Saale, sagte auf NDR Info, dass die Agrardiesel-Kürzungen nur wenige Bauern existenziell gefährden würden. Allein die Kürzung der Subventionen könne nicht der Grund für die großen Proteste der Landwirte sein. "Da stecken andere Mechanismen dahinter, die große Unsicherheit in der Landwirtschaft hervorrufen." Angesichts der Proteste und Aktionen von Landwirten hatte die Bundesregierung einen Teil ihrer Subventionskürzungs_Pläne im Haushalt 2024 bereits zurückgenommen: Die Kfz-Steuerbefreiung für Landwirte soll nun doch bestehen bleiben. Die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll nicht mehr auf einen Schlag, sondern schrittweise bis 2026 wegfallen.

