Bauernproteste im Norden: Tausende Trecker zur Demo in Kiel Stand: 12.01.2024 13:03 Uhr Bei der Aktionswoche der Landwirte gegen die Agrarpolitik der Regierung steht im Norden heute Kiel im Fokus - dort legen mehr als 3.000 Traktoren mit einer Protestfahrt den Verkehr lahm. Aber auch in Niedersachsen und in MV gibt es Proteste.

Seit Montag gab es bislang an jedem Tag in dieser Woche massive Verkehrsbehinderungen durch Blockade-Aktionen und Sternfahrten der Landwirte mit ihren Fahrzeugen - dabei waren im Norden ausnahmslos alle Bundesländer betroffen. Auch für heute sind wieder Aktionen der Bauern angekündigt.

Schleswig-Holstein: Protest mit mehr als 3.000 Traktoren in Kiel

Nach einer Sternfahrt haben sich Tausende Landwirte in Kiel zusammengefunden. In der Landeshauptstadt nehmen sie mit mindestens 3.100 Treckern und anderen Fahrzeugen an einer Protestfahrt teil, wie eine Polizeisprecherin am Mittag sagte. Der Verkehr komme nahezu zum Erliegen. Auch weiterhin strömten demonstrierende Landwirte, Spediteure und Handwerker mit ihren Fahrzeugen in die Stadt. Am Vormittag hatten sich etwa 16 angemeldete Trecker-Konvois in den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde auf den Weg gemacht.

Bei einer ab 13 Uhr geplanten Kundgebung auf dem Exerzierplatz sollen unter anderen Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) und Bauernverbandspräsident Klaus-Peter Lucht zu den Landwirten sprechen. Lucht hat im Vorfeld der Kundgebung noch mal um Verständnis für die Aktion gebeten. Viel lieber als mit Treckern durch die Städte zu fahren, würden die Landwirte ihre Arbeit auf ihren Feldern oder in ihren Ställen erledigen. Aber der Protest ist aus seiner Sicht notwendig.

Niedersachsen: 100 Landwirte in Cuxhaven versammelt

Auch in Niedersachsen gehen die Proteste weiter. Heute früh versammelten sich etwa 100 Landwirte mit Traktoren zu einer Protestaktion am Autobahnkreisel in Cuxhaven. Dabei handelt es sich laut Polizei jedoch nicht um eine Blockade. Die Fahrzeuge seien in der Mitte des Kreisels positioniert, weshalb der Verkehr ganz normal weiter fließen könne. Der Autobahnkreisel ist Cuxhavens Anbindung an die A27.

Bauern versperren zudem nach Angaben der Polizei mit Traktoren den Zugang zum Aldi-Warenlager in Weyhe (Landkreis Diepholz). Die Blockade begann am Donnerstagabend, wie der Sprecher der Polizeiinspektion Diepholz sagte. Das An- und Abliefern der Waren ist demnach nur eingeschränkt möglich. Eine Rettungsgasse sei frei, schrieb die Polizei auf X, vormals Twitter.

Auch in Hannover gehen die Proteste heute weiter. Bis in den Nachmittag hinein wollen Landwirte mit ihren Treckern durch die Stadt fahren. Laut Polizei sind etwa 50 Fahrzeuge angemeldet - also eine deutlich kleinere Aktion als die große Sternfahrt mit Hunderten Treckern gestern.

Am Montag Gespräche zwischen Politikern und Bauern in Berlin

Die andauernden Proteste, mit denen die Bauern auf ihre wirtschaftliche Lage und die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft aufmerksam machen wollen, zeigen offenbar Wirkung. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte bei einem Termin am Donnerstag in Cottbus Verständnis für die Demonstrationen, er bot den Landwirten einen Dialog an. Die Spitzen der Koalitionsfraktionen luden die Vorsitzenden der acht Bauernverbände für kommenden Montag zu einem Gespräch nach Berlin ein.

Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sucht das Gespräch mit den Landwirten. Wie sein Ministerium mitteilte, will er sich ebenfalls am Montag am Brandenburger Tor den Protestierenden stellen. Dort findet zum Abschluss der Aktionswoche der Bauern die zentrale Kundgebung statt. Ziel der Landwirte ist es unter anderem, dass die Bundesregierung die geplanten Kürzungen bei den Agrar-Subventionen zurücknimmt.

Mecklenburg-Vorpommern: Autobahn-Auffahrten blockiert

Am Donnerstag bildeten erneute Blockaden von Autobahn-Auffahrten in Mecklenburg-Vorpommern einen Schwerpunkt der Proteste im Norden. Mit ihren Treckern verhinderten Landwirte an landesweit 40 Zufahrten das Auffahren auf Autobahnen. Die Blockaden sorgten für große Verkehrsprobleme und Staus, sie verleiteten zudem nach Polizeiangaben Autofahrer zu riskanten Manövern. Blockaden und Kundgebungen mit Hunderten Teilnehmenden gab es in Mecklenburg-Vorpommern auch vor mehreren Lebensmittel-Logistikzentren, etwa in Stavenhagen und Dummerstorf bei Rostock.

Heute fallen die Proteste im Nordosten deutlich kleiner aus. Am Vormittag wurde der Grenzübergang Linken in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Blockade erfolgte durch Traktoren, Lkw und Transporter - sowohl auf deutscher als auch auf polnischer Seite.

Hamburg: Landwirte blockieren auch Hafen

In Hamburg versammelten sich gestern Hunderte Landwirte - ebenfalls nach Konvoi-Fahrten aus dem Umland - zu einer Großkundgebung im Hafen, um dort unter anderem gegen geplante Freihandelsabkommen zu protestieren. Die Veranstalter sprachen von bis zu 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Hafenterminals seien aber nicht beeinträchtigt gewesen, teilte die Hamburg Port Authority mit. Auch die Seehäfen in Emden, Wilhelmshaven und Bremerhaven wurden von Traktoren angesteuert.

