Bauernproteste im Norden: Heute Sternfahrt nach Kiel Stand: 12.01.2024 00:04 Uhr Bei der Aktionswoche der Landwirte gegen die Agrarpolitik der Regierung steht im Norden heute Kiel im Fokus - dort endet eine Sternfahrt von Landwirten aus Schleswig-Holstein. Gestern gab es Bauernproteste in MV, Hamburg und Hannover - sowie ein Gesprächsangebot aus Berlin.

Seit Montag gab es bislang an jedem Tag in dieser Woche massive Verkehrsbehinderungen durch Blockade-Aktionen und Sternfahrten der Landwirte mit ihren Fahrzeugen - dabei waren im Norden ausnahmslos alle Bundesländer betroffen. Auch für heute sind wieder Aktionen der Bauern angekündigt.

Schleswig-Holstein: Landwirte steuern Landeshauptstadt an

In Schleswig-Holstein startet am Morgen eine Sternfahrt aus den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde sowie aus Lübeck in Richtung Landeshauptstadt. Es werde mit deutlich über 1.000 Fahrzeugen gerechnet, sagte eine Sprecherin des Bauernverbandes. Verkehrsprobleme sind programmiert. Auf dem Exerzierplatz in Kiel planen die Organisatoren für 13 Uhr eine große Protestkundgebung. Dort soll auch Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) sprechen.

Weitere Informationen Hier droht heute Stau: Große Bauern-Demo in Kiel Bauern aus dem ganzen Land wollen Straßen blockieren und sich an der Sternfahrt nach Kiel beteiligen. mehr

Am Montag Gespräche zwischen Politikern und Bauern in Berlin

Die andauernden Proteste, mit denen die Bauern auf ihre wirtschaftliche Lage und die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft aufmerksam machen wollen, zeigen offenbar Wirkung. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte bei einem Termin am Donnerstag in Cottbus Verständnis für die Demonstrationen, er bot den Landwirten einen Dialog an. Die Spitzen der Koalitionsfraktionen luden die Vorsitzenden der acht Bauernverbände für kommenden Montag zu einem Gespräch nach Berlin ein. Ziel der Landwirte ist es unter anderem, dass die Bundesregierung die geplanten Kürzungen bei den Agrar-Subventionen zurücknimmt.

AUDIO: Demos und Aktionen: So lief Tag vier der Bauernproteste im Norden (3 Min) Demos und Aktionen: So lief Tag vier der Bauernproteste im Norden (3 Min)

Mecklenburg-Vorpommern: Autobahn-Auffahrten blockiert

Am Donnerstag bildeten erneute Blockaden von Autobahn-Auffahrten in Mecklenburg-Vorpommern einen Schwerpunkt der Proteste im Norden. Mit ihren Treckern verhinderten Landwirte an landesweit 40 Zufahrten das Auffahren auf Autobahnen. Die Blockaden sorgten für große Verkehrsprobleme und Staus, sie verleiteten zudem nach Polizeiangaben Autofahrer zu riskanten Manövern.

VIDEO: MV: Vielerorts gesperrte Auffahrten und Protestaktionen (2 Min)

Blockaden und Kundgebungen mit Hunderten Teilnehmenden gab es in Mecklenburg-Vorpommern auch vor mehreren Lebensmittel-Logistikzentren, etwa in Stavenhagen und Dummerstorf bei Rostock.

Niedersachsen: Traktoren-Großdemo in Hannover

Aus allen Himmelsrichtungen kamen am Donnerstag Landwirte nach einer Sternfahrt in der Innenstadt von Hannover an, um an einer Protestkundgebung vor dem Niedersächsischen Landtag teilzunehmen. Rund 1.200 Bauern, aber auch Handwerker, beteiligten sich, so die Polizei. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Auch in anderen Regionen des Landes kam es zu Protestaktionen der Bauern.

Hamburg: Landwirte blockieren auch Hafen

In Hamburg versammelten sich Hunderte Landwirte - ebenfalls nach Konvoi-Fahrten aus dem Umland - zu einer Großkundgebung im Hafen, um dort unter anderem gegen geplante Ferihandelsabkommen zu protestieren. Die Veranstalter sprachen von bis zu 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Hafenterminals seien aber nicht beeinträchtigt gewesen, teilte die Hamburg Port Authority mit. Auch die Seehäfen in Emden, Wilhelmshaven und Bremerhaven wurden von Traktoren angesteuert.

Weitere Informationen Hunderte Bauern bei Protesten im Hamburger Hafen Sie fuhren auf ihren Treckern aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein durch die Stadt. Ein Verkehrschaos blieb aus. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 12.01.2024 | 00:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft