Bahnstörung im Norden nach Sabotage: Kabel durchtrennt Stand: 08.10.2022 16:05 Uhr Eine Störung am Zugfunk hat in Norddeutschland heute Morgen fast zum kompletten Stillstand im Bahnverkehr geführt. Nach Angaben der Bahn und des Bundesverkehrsministeriums wurden an zwei Stellen absichtlich Kabel beschädigt.

"Aufgrund von Sabotage an Kabeln, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind, musste die Deutsche Bahn den Zugverkehr im Norden heute Vormittag für knapp drei Stunden einstellen", sagte eine Sprecherin am Mittag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die zuständigen Sicherheitsbehörden hätten die Ermittlungen aufgenommen.

Wissing: Kabel an zwei Stellen mutwillig durchtrennt

Bundesverkehrsminister Volker Wissing bestätigte Samstagnachmittag, dass die Untersuchungen Hinweise auf einen mutwilligen Anschlag ergeben hätten. "Wir wissen, dass an zwei unterschiedlichen Standorten in Deutschland die Kabel vorsätzlich durchtrennt worden sind", sagte der FDP-Politiker. Die Hintergründe der Tat seien derzeit noch nicht bekannt. Die Bundespolizei ermittele. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ging in einer über Twitter verbreiteten Mitteilung von Vorsatz aus.

Zugfunk - unverzichtbar für Zugsteuerung

Neben der Deutschen Bahn meldeten andere Unternehmen wie Metronom, Erixx, Enno und Nordwestbahn am Samstagmorgen Zugausfälle. Metronom und Bahn hatten mitgeteilt, dass die Ursache eine Störung am digitalen Zugfunk GSM-R (Global System for Mobile Communications - Rail) war. "Er dient der Kommunikation zwischen den Leitstellen, die den Zugverkehr steuern, und den Zügen und ist damit unverzichtbarer Bestandteil für den reibungslosen Zugverkehr", sagte eine Bahnsprecherin. Fällt das Netz aus, müssen die Züge in den nächsten Bahnhof fahren und warten, bis die Störung behoben ist.

Bahnverkehr rollt langsam wieder an

Unterdessen entspannte sich die Lage auf den Strecken im Norden, allerdings nur langsam. Die Unternehmen Deutsche Bahn, Metronom und Erixx teilten mit, dass weiter mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen sei. Viele Züge wurden wegen der Störung auf Bahnhöfen zurückgehalten und sind nun überfüllt.

Fern- und Regionalverkehr betroffen

Betroffen waren alle ICE-, IC- und EC-Züge in Norddeutschland sowie in Teilen auch der Regionalverkehr, wie die Bahn mitteilte. Das Unternehmen empfiehlt Reisenden weiterhin, sich kurz vor geplanten Fahrten über



www.bahn.de/reiseauskunft

die App "DB Navigator" oder

telefonisch unter 030/2970 zu informieren.

In Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein ruhte der Verkehr am Samstagvormittag zeitweise auch auf allen Regionalexpress- und Regionalbahn-Verbindungen. Der S-Bahn-Verkehr in Hamburg lief hingegen normal, auch in Mecklenburg-Vorpommern gab es keine Beeinträchtigungen bei den Regionalbahnen. Auch Fernverbindungen zum Beispiel in die Niederlande und nach Dänemark waren betroffen. Am Bahnknotenpunkt Hannover, an dem sich wichtige Nord-Süd- und Ost-West-Verbindungen der Bahn treffen, bewahrten die wartenden Bahnreisenden weitgehend Ruhe. Wie in Hamburg bildeten sich aber lange Schlange vor den Auskunftsschaltern.

Bahn bietet Sonderkulanz für Fernreisen an

Die Deutsche Bahn informierte auf ihrer Website über eine sogenannte Sonderkulanz im Fernverkehr. Alle Fahrgäste, die ihre geplante Reise aufgrund der Störung verschieben möchten, können ihr für Sonnabend gebuchtes Ticket bis einschließlich sieben Tage nach Störungsende flexibel nutzen und Sitzplatzreservierungen kostenfrei stornieren.

