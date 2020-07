(8) Von Mäusen und Menschen

So schnell war die Entwicklung von Vakzinen noch nie: Nur wenige Monate nachdem das neuartige Coronavirus aufgetaucht ist, können die ersten Impfstoffe in klinische Prüfung. Dennoch gehen Experten davon aus, dass wir erst Ende 2021 - im besten Fall - mit einer Impfung rechnen können.



Und erst, wenn ein sicherer und wirksamer Impfstoff gefunden ist, können wir das Virus stoppen. Wissenschaftsjournalistin Daniela Remus erklärt im Gespräch mit Host Maja Bahtijarević, wie wir gerade jetzt von Lego profitieren und warum Labormäuse ein Teil der Lösung, aber auch ein Teil des Problems sind.



Die Hintergrundinformationen:



