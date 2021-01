Zwischenbilanz: Vier Wochen nach dem Beginn der Impfungen Stand: 23.01.2021 11:54 Uhr Seit einem Monat wird in Deutschland gegen das Corona-Virus geimpft - Start der Massenimpfungen war kurz nach Weihnachten. Gut 30.000 Menschen wurden bisher in Hamburg geimpft.

In Hamburg ging es im Hospital zum Heiligen Geist in Poppenbüttel los - dort haben Beschäftigte und Bewohnende schon die zweite Impfdosis bekommen. Gut 30.000 Menschen wurden bisher in Hamburg geimpft - und die täglichen Zahlen zeigen, wie knapp der Impfstoff noch ist: Nur einmal lag die Zahl einmal über 2.000, seitdem liegt sie immer wieder deutlich darunter. Trotzdem ist die Sozialbehörde optimistisch, dass ein Ziel erreicht werden kann: Bis Mitte Februar sollen die mobilen Impfteams in allen Pflegeheimen in Hamburg gewesen sein - bis zu acht Einrichtungen pro Tag fahren sie inzwischen an.

Impfungen in vielen Heimen

In gut 90 der rund 150 Hamburger Heime wurde schon geimpft. Auch die Menschen, die erst in ein Pflegeheim gezogen sind, nachdem dort geimpft wurde, sollen in einem zweiten Schritt geimpft werden. Das gilt auch für Beschäftigte, die am Tag der Impfung nicht dabei sein konnten. Das hat die Sozialbehörde auf Nachfrage von NDR 90,3 erklärt.

Zweitimpfungstermine finden statt

Und noch etwas schafft Hamburg im Gegensatz zu anderen Bundesländern: Termine für die Zweit-Impfung mussten trotz Lieferproblemen nicht verschoben werden. Für richtig Ärger sorgte dagegen der Start für die Termin-Vergabe für das Impfzentrum in den Messehallen. Viele über 80-Jährige bemühten sich ohne Erfolg um einen Termin, nachdem sie das Info-Schreiben der Sozialbehörde bekommen hatten. Der Wohlfahrtsverband AWO fordert, dass man sich nur einmal zu registrieren braucht, um nicht stundenlang in der Warteschleife der Hotline zu stecken.

