Tschentscher wieder auf Tour durch Impfstellen Stand: 20.02.2022 17:04 Uhr Wie läuft es bei den mobilen Impfteams in Hamburg? Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist am Sonntag zum zweiten Mal auf Impftour gegangen und hat sich in verschiedenen Stadtteilen informiert.

Dabei warb er für die zahlreichen Impfangebote, die jeden Tag ohne Termin in Anspruch genommen werden könnten. Tschentscher besuchte während seiner Tour durch die Hansestadt Impfstellen im Einkaufszentrum Harburger Arcaden, in einer Halle der Hochbahn in Barmbek sowie im Miniatur Wunderland in der Speicherstadt.

"Der Andrang hat abgenommen"

"Der Andrang hat abgenommen", sagte der Bürgermeister im Gespräch mit NDR 90,3. "Aber die wenigen, die jetzt noch nicht geimpft sind, sollten das jetzt dringend tun. Und deswegen sind wir weiter dezentral an vielen Stellen in der Stadt im Einsatz."

Weitere Informationen Wo kann ich mich in Hamburg impfen lassen? Corona-Schutzimpfungen finden in zahlreichen Hamburger Einrichtungen statt - ohne Termin. extern

Neben niedergelassenen Ärzten und Impfzentren mit Terminvergabe bieten in Hamburg mobile Impfteams an etlichen Orten immer wieder Impfaktionen an, bei denen Corona-Schutzimpfungen ohne Terminvergabe möglich sind.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.02.2022 | 16:00 Uhr