Sport in Hamburg: Modellprojekt für Vereine 09.05.2021 11:56 Uhr Hamburg öffnet den Sport für Modellprojekte. Die Sportvereine der Stadt können sich ab sofort für einen Öffnungsversuch bewerben.

Wie ist organisierter Sport auch unter Pandemie-Bedingungen möglich? Diese Frage will die Stadt Hamburg nun in Modellprojekten klären. Möglich sind Sportkurse mit maximal 30 Personen draußen oder maximal 20 Personen in geschlossenen Räumen. Dazu zählen auch Schwimmangebote in Schwimmhallen.

Alle Gruppen müssen aus festen Teilnehmenden bestehen, die ein negatives Testergebnis vorweisen können. Die teilnehmenden Vereine brauchen ein Schutzkonzept und müssen alle Kontakte nachverfolgen. Die Kurse laufen maximal vier Wochen und werden anschließend ausgewertet.

Bewerbungen bis zum 21. Mai

Sportsenator Andy Grote (SPD) hofft, dass die Erkenntnisse schnellere Öffnungen im Sport ermöglichen. Der Hamburger Sportbund freut sich über eine neue Perspektive für die 800 Sportvereine der Stadt. Bewerbungen von Vereinen sind bis zum 21. Mai möglich. Der Hamburger Sportbund trifft eine Vorauswahl. Die Sportbehörde wählt dann in Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde maximal drei Vereine und ihre Konzepte für die Modellprojekte aus.

