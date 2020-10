Maskenpflicht schon ab Klasse fünf Stand: 31.10.2020 09:00 Uhr Ab Montag müssen auch Fünftklässler und Fünftklässlerinnen in Hamburgs Schulen im Unterricht Masken tragen. Es gibt einige Ausnahmen, aber auch dafür gelten Regeln.

In Hamburgs Schulen wird es eine erweiterte Maskenpflicht geben. Bereits Fünftklässler sollen ab Montag auch im Unterricht Masken tragen. Das hat Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Freitag angekündigt. Bislang galt das nur für ältere Schülerinnen und Schüler der Oberstufe und an den Berufsschulen.

Einige Ausnahmen

Ausnahmen gebe es nur auf dem Schulhof, "wenn die entsprechenden Jahrgangsstufen und -gruppen voneinander getrennt sind", hieß es. Auch bei Klausuren und Prüfungen müsse keine Maske getragen werden, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werde, erläuterte Rabe.

AUDIO: Rabe erläutert Beschlüsse im Ausschuss (1 Min)

Debatte im Schulausschuss

Keine Partei in der Bürgerschaft stellt den weiterlaufenden Unterricht in den Schulen grundsätzlich in Frage. Im Schulausschluss am Freitagabend musste Schulsenator Rabe aber zu vielen Details Rede und Antwort stehen. Dabei erläuterte er auch die jüngsten Senatsbeschlüsse und führte aus, im Sport- und Musikunterricht dürfen die Masken bei einem Abstand von 2,50 Metern abgelegt werden. Neu ist auch eine Sonderzahlung an die Schulen. Sie bekommen 400 Euro pro Klassenraum. Die Schulen dürfen selbst entscheiden, ob sie davon zum Beispiel Kunststoff-Scheiben vor dem Lehrerpult einbauen oder CO2-Messgeräte anschaffen. Die Linken wollten ein noch viel umfangreicheres Lüftungskonzept. SPD und Grünen lehnten das ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 31.10.2020 | 09:00 Uhr