Lange Schlange vor dem Hamburger Impfzentrum

Stand: 17.05.2021 17:39 Uhr

Am Wochenende kamen zu wenig, jetzt waren es zu viele: Am Hamburger Impfzentrum gab es am Montag lange Wartezeiten. Die Menschenschlange zog sich zwischenzeitlich bis zum S-Bahnhof Sternschanze.