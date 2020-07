Stand: 26.07.2020 07:05 Uhr - NDR 90,3

Kiez und Schanze: Absperrungen und Alkohol-Ausgabeverbote

Weitgehend friedlich - aber immer noch sehr voll: Im Hamburger Schanzenviertel und auch auf dem Kiez haben in der Nacht zu Sonntag wieder viele Menschen auf den Straßen gefeiert. Erneut hielten sich viele nicht an die geltenden Abstandsregeln. Die Polizei versuchte, mit Absperrungen und einzelnen Alkohol-Ausgabeverboten die Situation unter Kontrolle zu halten.

Tausende feiern in Schanze und auf Kiez NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 26.07.2020 08:00 Uhr Autor/in: Elke Spanner In der Schanze und auf dem Kiez haben am Samstagabend wieder sehr viele Menschen gefeiert. Dabei wurde auch immer wieder gegen die Corona-Auflagen verstoßen.







Bar lässt keine Gäste mehr ein

Auf dem Schulterblatt gab es das erste Ausschankverbot um kurz vor 22 Uhr. Gemeinsam mit Polizisten betraten dort Bezirksamtsmitarbeiter eine Bar, um den Außer-Haus-Verkauf von Alkohol zu untersagen. Zu dem Zeitpunkt aber hatten die Barbetreiber selbst bereits genug von den Menschenmassen vor ihren Außentischen. Mitarbeiter am Eingang gewährten keinen weiteren Gästen mehr Eintritt. "Wir versuchen den Behörden entgegenzukommen. Natürlich wollen wir eine prinzipielle Schließung verhindern", sagte einer der Mitarbeiter zur Begründung. Masken trugen am Samstagabend auf dem Schulterblatt nur wenige Menschen.

Absperrungen durch die Polizei

Auch einige Straßen weiter, auf der Reeperbahn, in der Großen Freiheit und am Hans-Albers-Platz drängelten sich die Menschen ungeschützt aneinander vorbei. Wie schon in der Nacht zuvor versuchte die Polizei wieder, den Zugang zur Großen Freiheit mit Absperrungen zu begrenzen.

Schon in der Nacht zu Sonnabend hatten viele Menschen im Schanzenviertel und auf dem Kiez gefeiert und oft wurden Abstandsregeln nicht eingehalten. Von der Möglichkeit des Alkohol-Verkaufsverbots wurde da aber noch kein Gebrauch gemacht. Eine abschließende Bewertung der Lage an diesem Wochenende durch die Polizei steht noch aus.

Aufruf zu Umsicht

Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer hatte die Hamburgerinnen und Hamburger vor dem Wochenende zur Umsicht beim Feiern auf dem Kiez und in der Schanze aufgerufen. Ein flächendeckendes Verbot für den Außer-Haus-Verkauf von Alkohol wollte er noch nicht, sagte er bei NDR 90,3. Im Einzelfall könne aber anders entschieden werden.

Hamburgs Polizeipräsident: Appell statt Alkoholverbot 24.07.2020 16:54 Uhr In Hamburg wird es erstmal kein flächendeckendes Verkaufsverbot von Alkohol geben, um Menschenmassen zu verhindern. Polizeipräsident Ralf Meier setzt auf Umsicht beim Feiern.







