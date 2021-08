Impfzentrum in den Hamburger Messehallen schließt Dienstagabend Stand: 30.08.2021 20:23 Uhr Nach achtmonatigem Betrieb und mehr als einer Million Corona-Schutzimpfungen schließt das Hamburger Impfzentrum am Dienstagabend endgültig seine Pforten. Am letzten Tag werden bis zu 7.500 Impfwillige in den Messehallen erwartet.

"Wir rechnen mit einem Tag unter Volllast", sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, Jochen Kriens. Ein Großteil der Menschen werde zu einer Zweitimpfung mit Biontech kommen, aber auch Kurzentschlossene können sich eine Einmalimpfung mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson geben lassen.

Die Schließung erfolge planmäßig, erklärte die Sozialbehörde. Der Vertrag laufe aus, ein weiterer Betrieb wäre nicht mehr wirtschaftlich. "Alle, die sich dort impfen lassen wollten, haben das auch gemacht", sagte eine Sprecherin.

Kosten bei rund 106 Millionen Euro

In den vergangenen acht Monaten wurden nach Angaben der Sozialbehörde gut 1,16 Millionen Impfungen verabreicht. Die Kosten, die je zur Hälfte vom Bund und der Stadt getragen werden, belaufen sich den Angaben zufolge auf rund 106 Millionen Euro. Das Impfzentrum hatte bis zu 4.400 Beschäftigte, darunter mehr als 1.000 medizinische Fachangestellte und knapp 900 Ärztinnen und Ärzte.

Impfungen nun bei Ärzten, Kliniken oder mobilen Impfteams

Jetzt sollen mobile Impfteams die Menschen vor Ort aufsuchen - in Schulen, Bürgerhäusern, Kirchengemeinden, Moscheen oder auch am Fußballstadion. An der Hamburger Impfkampagne beteiligen sich auch mehr als 1.100 Arztpraxen, zehn Krankenhäuser sowie Betriebsärztinnen und -ärzte.

AUDIO: Hamburger Impfzentrum schließt: Wo wird weiter geimpft? (1 Min)

Bei den mobilen Impfteams können sich Bürgerinnen und Bürger aussuchen, ob sie den Impfstoff von Biontech wollen - da kommt das mobile Team dann etwa drei Wochen später zur Zweitimpfung nochmal - oder den Wirkstoff von Johnson & Johnson, der nur einmal geimpft werden muss.

