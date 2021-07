Hamburger Fischmarkt ist nach Zwangspause wieder geöffnet Stand: 04.07.2021 06:32 Uhr Mehr als ein Jahr war er geschlossen, seit 5 Uhr heute früh ist der Hamburger Fischmarkt wieder geöffnet - allerdings unter strengen Auflagen. Auf "Eventanteile" muss verzichtet werden, so die Vorgaben des Bezirks Altona.

Dazu zählten unter anderem Marktschreier, das überlaute Anpreisen von Waren und das Musizieren auf dem Marktgelände. Das Warensortiment muss sich vorerst an dem eines normalen Wochenmarktes orientieren.

Rund 60 Händler zugelassen

Auf einer Länge von 250 Metern und einer Breite von 30 Metern können vorerst rund 60 Händlerinnen und Händler in zwei Reihen ihre Waren anbieten. Corona-Regeln müssen eingehalten werden: Besucherinnen und Besucher müssen eine medizinische Make tragen und Abstand halten. Essen und Trinken ist auf dem Marktgelände nicht gestattet. Geöffnet ist der Fischmarkt sonntags von 5 bis 9.30 Uhr. Er musste vor mehr als einem Jahr wegen der Corona-Pandemie den Betrieb einstellen.

"Echte Altonaer Institution"

"Der Hamburger Fischmarkt ist eine echte Altonaer Institution, die uns im Bezirksamt sehr am Herzen liegt", sagte Altonas Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg (Grüne). "In den vergangenen Monaten haben wir gemerkt, was es bedeutet, wenn am Sonntagmorgen nicht das Leben an der Hafenkante pulsiert. Dann fehlt einfach etwas. Und das möchten wir nun gerne wieder ändern."

