Hamburg lockert Corona-Regeln frühestens am 2. April Stand: 15.03.2022 13:50 Uhr Am Sonntag sollen in Teilen Deutschlands fast alle Corona-Regeln aufgehoben werden. Hamburg wird jedoch noch bis Anfang April an den momentan geltenden Regeln festhalten. Das wurde auf der Landespressekonferenz am Dienstag bestätigt.

Bereits am Freitag hatte ein Sprecher der Sozialbehörde auf Anfrage von NDR 90,3 angedeutet, dass Hamburg die bundesweit geplanten Lockerungen am 20. März aller Voraussicht nach nicht umsetzen würde. Und das bestätigte Senatssprecher Marcel Schweitzer nun.

Nächster Lockerungsschritt in Hamburg frühestens am 2. April

Das bedeutet: Erst am 2. April und nicht am Sonntag kommt der nächste große Lockerungsschritt in Hamburg. Die Stadt begründet das damit, dass ansonsten die Lockerungen mit dem Ende der Schulferien zusammenfallen. Also in eine Zeit, in der sich wahrscheinlich noch einmal mehr Menschen mit dem Virus anstecken.

