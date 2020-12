Trotz Lockdown: So feiern Hamburgs Kirchen Weihnachten Stand: 16.12.2020 16:31 Uhr In Hamburg sind Gottesdienste zwar erlaubt, doch die Kirchen ringen mit sich, was sie verantworten wollen und können.

Es gibt jeden Tag einen neuen Stand. Die Kirchengemeinderäte diskutieren das gerade fast überall in der Stadt, denn die Gemeinden können und sollen selbst entscheiden, wie sie Weihnachten feiern.

Wie entscheiden sich die Kirchen?

Aufgrund dieser Situation entscheiden sich die Kirchen in Hambugr völlig unterschiedlich. In der Auferstehungskirche in Lohbrügge hat man alle Präsenzgottesdienste abgesagt. Auch in den Gemeinden in Curslack Neuengamme und Kirchwerder. Dort will man die Glocken um 15 und um 23 Uhr läuten lassen und die Menschen bitten, dann die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel zu lesen und "Oh du fröhliche" zu singen.

Open-Air-Gottesdienste geplant

VIDEO: Gottesdienste: Wie feiern die Kirchen in Hamburg Weihnachten? (2 Min)

In Langenhorn auf dem Markt und in Volksdorf vor der Kirche sollten Open-Air-Gottesdienst stattfinden. Auch die werden wahrscheinlich abgesagt. Dort gab es vorbildliche Hygienekonzepte. Aber die Verantwortung ist zu groß.

Gottesdienst mit Anmeldung

In den Hauptkirchen wie dem Michel und St. Petri finden bislang noch wie geplant Präsenzgottesdienste statt. Mit Platzkarte - also Anmeldung. Einige Gemeinden haben Weihnachtsspaziergänge im Freien vorbereitet mit mehreren Stationen.

Weihnachten im Internet

Viele Gemeinden haben Gottesdiente als Stream oder Video im Angebot. In Volksdorf wurde ein Krippenspiel gedreht. Viele Gemeinden bieten Material an, das man sich herunterladen kann für einen kleinen Gottesdienst zu Hause. Und die Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum Schmidt, hat angeregt, sich am Heiligen Abend um 20 Uhr sich auf den Balkon zu stellen oder das Fenster aufzumachen und "Stille Nacht" zu singen und zu spielen.

Mindestabstand und Maskenpflicht auch am Platz

Bei den Bund-Länder-Gesprächen am Sonntag war klar geworden, dass Gottesdienste über Weihnachten weiter möglich sein sollen. Allerdings muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt werden und es gilt Maskenpflicht auch am Platz. Der Gemeindegesang ist untersagt. Wenn volle Besetzung erwartet wird, sollen sich die Besucherinnen und Besucher anmelden. Details würden unter Federführung des zuständigen Bundesinnenministeriums mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften in den kommenden Tagen geklärt, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

