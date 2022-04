Gelockerte Maskenpflicht: Viele Hamburger Schüler tragen sie trotzdem

Gelockerte Maskenpflicht: Viele Schüler tragen sie trotzdem Stand: 12.04.2022 06:42 Uhr Seit einer Woche ist die Maskenpflicht wegen Corona an Hamburgs Schulen etwas gelockert. Doch offenbar gehen Schülerinnen und Schüler hier sehr vorsichtig damit um.

Eigentlich sind Masken nur noch auf dem Weg ins Klassenzimmer Pflicht. Doch viele tragen sie weiterhin auch am Platz, wie eine kleine Umfrage von NDR 90,3 ergab. Besonders vorsichtig sind die älteren Jahrgänge. In der Oberstufe trügen fast alle die Maske auch am Platz, sagte Jacob Pensky von der Schüler:innenkammer. Grund sei etwa die Sorge, kurz vor den Abitur-Prüfungen krank zu werden.

Drei Viertel der Älteren mit Maske am Platz

Christian Geffert, Schulleiter am Marion Dönhoff Gymnasium in Blankenese beobachtet: Bei den Jüngeren lassen viele die Maske weg, in den älteren Jahrgängen haben bis zu drei Viertel der Schüler sie auch im Unterricht auf.

Grundschüler nutzen die neue Freiheit eher

Eine Beobachtung, die die Schulbehörde bestätigt. Anders sei es bei den ganz jungen Schülerinnen und Schülern. Besonders in den Grundschulen sei man froh, dass die Maske im Unterricht weggelassen werden könne.

