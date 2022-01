Corona in Hamburg: Unklare Datenlage Stand: 10.01.2022 06:25 Uhr Steigen die Corona-Zahlen in Hamburg oder sinken sie? Das konnte die Hamburger Sozialbehörde am Sonntag nicht abschließend aufklären. Der Grund: die unklare Datenlage.

Es ist einfach zuviel, was da zur Zeit auf die Labore und Gesundheitsämter einprasselt. Rekordzahlen an Neuinfektionen sorgen dafür, dass nicht alle Tests zeitnah ausgewertet werden, nicht alle Daten zügig übermittelt werden können. Und ab Montag werden noch eine Menge Tests dazu kommen. Denn in Hamburg greift nun die 2G-Plus-Regel. Vieles, insbesondere in der Gastronomie, bei Veranstaltungen und beim Indoor-Sport, geht dann nicht mehr ohne negatives Testergebnis. Geimpft oder Genesen reicht nicht aus. Ausgenommen sind lediglich die Menschen, die bereits eine Auffrischungsimpfung bekommen haben.

Booster-Impfungen: Keine zentrale Plattform

Aber wo kann ich mich boostern lassen? Viele Hamburgerinnen und Hamburger vermissen eine zentrale Online-Plattform, um den Überblick über alle Impfangebote zu bekommen. Private Impfzentren, wie zum Beispiel das auf dem Stintfang, wo man ohne Terminbuchung die Impfung bekommen kann, tauchen auf der offiziellen Seite der Stadt nicht mit auf.

