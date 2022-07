Corona-Zahlen: Inzidenz in Hamburg im Wochenvergleich gesunken Stand: 19.07.2022 10:56 Uhr Die Hamburger Sozialbehörde veröffentlicht nur noch einmal in der Woche Corona-Zahlen. Nach Angaben vom Dienstag ist der Inzidenzwert in den vergangenen sieben Tagen gesunken.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen liegt nach Angaben der Behörde jetzt bei 680. Vor einer Woche betrug der Inzidenzwert noch 751,9. Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen wird mit 12.951 angegeben - in der Vorwoche waren es noch 14.319.

Begrenzte Aussagekraft

Die Corona-Zahlen haben allerdings nur noch eine begrenzte Aussagekraft, denn viele Corona-Fälle werden gar nicht mehr registriert. Ein Grund: Infizierte müssen keine PCR-Tests mehr machen - und nur diese werden in der offiziellen Statistik gezählt.

Weniger Corona-Patienten in Hamburgs Kliniken

In den Hamburger Krankenhäusern werden nach Angaben der Sozialbehörde 379 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt - 13 weniger als vor einer Woche. Laut DIVI-Intensivregister lagen in der Hansestadt am Dienstagvormittag 25 Corona-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen - 8 weniger als vor einer Woche.

14 weitere Todesfälle

Seit Beginn der Pandemie sind laut Robert Koch-Institut in der Hansestadt bislang insgesamt 2.766 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben, das sind 14 mehr als vor einer Woche angegeben.

RKI: Hospitalisierungsrate unter 3

Aus den Krankenhauszahlen ergibt sich für Hamburg nach RKI-Angaben eine Hospitalisierungsrate von 2,75. Die Rate ergibt sich aus der Anzahl der an das RKI übermittelten hospitalisierten Covid-19-Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb eines Sieben-Tage-Zeitraums.

Umstellung auf wöchentliche Corona-Zahlen

Die Hamburger Sozialbehörde veröffentlicht seit dem 1. Mai 2022 die Corona-Zahlen nur noch wöchentlich. Als Grund wird angegeben, dass die täglichen Meldungen an Aussagekraft eingebüßt hätten. Sie würden Schwankungen unterliegen, weil die Zahl der Testungen abgenommen habe. Mit dem Rückgang der Testungen seien die täglichen Zahlen der Neuinfektionen für die Lagebeurteilung nicht mehr so relevant, so die Behörde. Eine Rolle spiele dabei auch, dass ein Großteil der Bevölkerung in Hamburg inzwischen durch eine hohe Impfquote und Genesung vor einem schweren Verlauf der Corona-Infektion geschützt sei.

Jeden Dienstag aktuelle Zahlen der Sozialbehörde

Auch bei NDR.de, NDR 90,3 und im NDR Hamburg Journal wird die Veröffentlichung der Corona-Zahlen auf einen wöchentlichen Rhythmus umgestellt. Die Zahlen für die Sieben-Tages-Inzidenz werden immer dienstags für die laufende Woche von der Sozialbehörde veröffentlicht. Zusätzlich stellt das RKI weiter von Montag bis Freitag Zahlen zur Inzidenz in Hamburg und allen anderen Bundesländern zur Verfügung. Die RKI-Zahlen waren in der Vergangenheit immer etwas von den Zahlen der Stadt abgewichen - unter anderem, weil es unterschiedliche Datenstände und Berechnungsgrundlagen gibt.

