Hamburg-Lurup: Mann nach Polizei-Großeinsatz in Gewahrsam Stand: 26.07.2024 00:31 Uhr Ein offenbar psychisch labiler Mann hat am Donnerstagabend einen Großeinsatz der Polizei im Hamburger Stadtteil Lurup ausgelöst.

Wie ein Polizeisprecher am Abend mitteilte, wurde der Mann nach etwa zwei Stunden von Spezialkräften überwältigt und anschließend in Gewahrsam genommen. Bei dem Einsatz sei niemand verletzt worden.

Polizisten waren am späten Abend noch vor Ort im Einsatz und sicherten Spuren. Erste Notrufe waren den Angaben zufolge gegen 20.25 Uhr bei der Polizei eingegangen. Demnach hatte sich der Mann in einer Wohnung im zweiten Stock eines Hauses in der Boberstraße verschanzt.

Die Hintergründe und das Motiv des Mannes waren am späten Abend noch unklar. Medienberichte über eine Geiselnahme sowie eine Bedrohungslage etwa durch Granaten bestätigte die Polizei auf NDR Nachfrage nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 26.07.2024 | 06:00 Uhr