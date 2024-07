Geflüchtete können in Unterkunft in Klein Borstel ziehen Stand: 26.07.2024 10:44 Uhr In die Unterkunft an der Großen Horst in Hamburg-Klein Borstel können wieder Geflüchtete einziehen. Laut Sozialbehörde hat es viele Gespräche mit der Anwohnerinitiative dazu gegeben. Anfang August ist es nun so weit.

Für ein Jahr können in der Unterkunft etwa 150 Flüchtlinge einziehen. Dieses Quartier gibt es bereits seit Jahren, es wurde aber zwischenzeitlich nicht mehr genutzt. Laut Bürgervertrag sollte die Unterkunft nur bis 2022 bestehen, war dann wegen des Ukraine-Kriegs um weitere zwölf Monate bis August 2023 betrieben worden. Nun hat die Initiative "Lebenswertes Klein Borstel" zugestimmt, dass hier wieder Geflüchtete einziehen können. Laut Sozialbehörde sind alle Gespräche sehr konstruktiv gelaufen.

Nach einem Jahr soll Grundstück bebaut werden

Am Donnerstag ist ein entsprechendes Schreiben von der Sozialbehörde an die Bezirkspolitiker und -politikerinnen gegangen, um sie darüber zu informieren. Die Eckpunkte der Vereinbarungen zwischen der Behörde und der Anwohnerinitiative wurden schriftlich festgehalten und werden durch einen runden Tisch begleitet. Für die Initiative fühlt sich diese Lösung gut an. Zumindest für ein Jahr, dann soll das Grundstück wie geplant neu bebaut werden.

