NDR Hamburg in Harburg: Pop-Up-Studio in der Bremer Straße 3 Stand: 11.07.2024 11:39 Uhr Noch näher an den Menschen im Stadtteil - für dieses Ziel starten ab Sonnabend, den 13. Juli NDR 90,3, das Hamburg Journal und die digitalen Angebote von NDR Hamburg ein Pop-Up-Studio in der Fußgängerzone "Bremer Straße 3" - mitten im Zentrum von Harburg.

Bis Ende August stehen im NDR Hamburg Pop-Up-Studo Live-Sendungen und Talk-Formate auf dem Programm. Vor allem sollen die Harburgerinnen und Harburger gehört werden, ob auf dem Sender oder im Gespräch vor Ort mit Kolleginnen und Kollegen aus den Redaktionen.

Der NDR 90,3 Nachmittag mit Stephan Heller in Harburg

Gestartet wird direkt mit einer Woche Radio aus dem Pop-Up-Studio. Der NDR 90,3 Nachmittag mit Stephan Heller wird vom 15. bis 19. Juli täglich live von 15 bis 19 Uhr dort gesendet.

Medienkompetenz für alle

Am Sonnabend, den 20. Juli findet ein Medienquiz statt. Moderiert wird das vom N-JOY Moderator Jonny Thumb. Die Besucherinnen und Besucher müssen Fragen zum Thema beantworten und haben die Chance auf einen Preis.

Sommerninterviews der Hamburger Landespolitik in Harburg

Auch die Hamburger Landespolitik wird sich hier wiederfinden: Bereits am 12. Juli, also einen Tag vor der Eröffnung, stellt sich der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher den Fragen im Sommerinterview. Die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank und die Fraktionsspitzen der in der Bürgerschaft vertretenen Parteien folgen im Juli und August. Die Gespräche werden immer im Pop-Up-Studio aufgezeichnet und dann am selben Tag in der 18 Uhr-Ausgabe des Hamburg Journals gesendet.

Hier alle Termine im Überblick:



12. Juli, Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher

25. Juli Dominik Lorenzen, Grüne

13. August Cansu Özdemir, Linke

15. August Dirk Nockemann, AfD

22. August Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank

26. August Dirk Kienscherf, SPD

29. August Dennis Thering, CDU

NDR Pop-up-Studio in Harburg: So finden Sie uns

Wir laden Sie herzlich ein, uns zu besuchen. Kommen Sie auf einen Schnack vorbei, fragen Sie uns, was Sie schon immer über den NDR wissen wollen. Lassen Sie Ihre Themen auf unserer Pinnwand da - auch Lob oder Kritik sind erwünscht.

Bremer Str. 3

Start: 13. Juli, Ende: 31. August 2024

Geöffnet Mo.-Sa., 10.00-16.00 Uhr