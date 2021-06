Corona: Vorerst keine weiteren Lockerungen in Hamburg Stand: 19.06.2021 06:20 Uhr Der Hamburger Senat hat eine Entscheidung über weitere Corona-Lockerungen verschoben. Das teilte am Freitagabend ein Senatssprecher auf Anfrage von NDR-90,3 mit. Gründe nannte er nicht.

Angekündigt war ursprünglich, dass noch am Freitag eine Entscheidung darüber fällt. Seit Freitag muss in Hamburg im Freien keine Masken mehr getragen werden. Voraussetzung ist jedoch, dass genügend Abstand gehalten werden kann, wie der Senat am Donnerstag mitteilte. Die Maskenpflicht gelte im Freien nur noch etwa auf Wochenmärkten, in Warteschlangen vor Geschäften, Gaststätten sowie bei touristischen Stadtrundfahrten.

In Innenräumen weiter Maskenpflicht

In Innenräumen, bei religiösen Veranstaltungen, beim Einkaufen, in Kultureinrichtungen, bei Sportveranstaltungen und jeglichen anderen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen muss weiterhin eine medizinische Maske getragen werden - das gilt auch für Schulen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.06.2021 | 06:30 Uhr