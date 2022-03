Corona: So verteilen sich die Todesfälle in Hamburg Stand: 31.03.2022 17:05 Uhr Fast 2.400 Menschen sind bisher in Hamburg in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Zahlen der Sozialbehörde zeigen, dass vor allem ältere Menschen betroffen waren. Die meisten Corona-Toten waren der Auswertung zufolge über 70 Jahre alt.

Von den 2.390 Corona-Toten, die bis zum Donnerstag in Hamburg registriert wurden, waren der Statistik zufolge 69 unter 50 Jahre alt. Ihr Anteil an den an oder mit Corona Verstorbenen betrug demzufolge nicht einmal drei Prozent. Nur 2 Verstorbene waren jünger als 20 Jahre. Es heißt von den Krankenhäusern, dass bei jüngeren Corona-Toten - also den unter 50-Jährigen - fast immer Vorerkrankungen eine Rolle gespielt haben. 84 Prozent der Verstorbenen waren über 70 Jahre alt, 61 Prozent sogar über 80.

Die Sozialbehörde kann nach eigenen Angaben nicht genau sagen, ob die Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben sind. In der Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) sind im ersten Pandemie-Jahr noch alle Corona-Toten obduziert worden. 735 Tote wurden so untersucht. Bei 618 war demzufolge tatsächlich die Covid-Erkrankung Ursache des Todes. Diese ausführlichen Untersuchungen wurden dann aber nicht mehr weitergeführt, weil man sich keine neuen Erkenntnisse mehr davon versprochen hatte. In der Zeit danach ging man davon aus, dass bis zu zehn Prozent nur mit dem Virus und nicht an dem Virus gestorben sind.

Weitere Untersuchungen der Rechtsmedizin

Woran die Corona-Toten wirklich sterben ist nun nicht in jedem Fall klar, aber es gibt weiterhin Untersuchungen. Die Rechtmedizin im UKE wertet die Leichenschauen aus und überprüft die Patientenakten. Die Auswertung der Untersuchung läuft derzeit noch. Der Leiter der Rechtmedizin, Benjamin Ondruschka sagte NDR 90,3, dass sich abzeichnet, dass die Omikron-Variante nicht mehr so häufig Todesursache ist, wie noch der ursprüngliche Virusstamm. In den Krankenhäusern gibt es inzwischen deutlich mehr Patientinnen und Patienten, die dort zwar mit einer Corona-Infektion behandelt werden, aber eben nicht wegen ihrer Infektion.

