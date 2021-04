Corona-Reihentestungen in Hamburgs Winternotprogramm Stand: 26.04.2021 17:00 Uhr Die Stadt Hamburg hat am Montag die Bewohner und Bewohnerinnen aller Winternotprogramm-Standorte auf das Coronavirus getestet. Je nach Testergebnis wurden die Obdachlosen im Anschluss an unterschiedlichen Orten untergebracht.

Obdachlose, die sich aktuell in Quarantäne befinden, deren Kontaktpersonen und negativ Getestete wurden so räumlich voneinander getrennt. Wie viele obdachlose Menschen dabei insgesamt positiv getestet wurden, konnte der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich, nicht sagen. "Je nach Ergebnis werden die Bewohner nun auf verschiedene Einrichtungen verteilt", sagte er. Demnach wurden alle Personen mit einem negativen Test, in der Friesenstraße in Hammerbrook untergebracht. Andere Einrichtungen wurden zu Quarantäne-Standorten umfunktioniert.

Anfang April waren in einer Hamburger Unterkunft für Obdachlose 42 Corona-Infektionen festgestellt worden. 150 Menschen mussten deswegen von Hammerbrook nach Niendorf gebracht werden. Die Sozialbehörde hatte daraufhin beschlossen, alle Bewohnerinnen und Bewohner zu testen, da zwischen den Einrichtungen eine hohe Fluktuation bestehe.

Schnelle Impfung von Obdachlosen

Alle negativ getesteten Obdachlosen sollen nun schnell gegen das Coronavirus geimpft werden. Im Laufe der Woche werden 5.000 Dosen des Impfstoffs von Johnson & Johnson erwartet. Dieser ist für Obdachlose reserviert, denn er hat den Vorteil, dass bereits nach einer Injektion der vollständige Impfschutz besteht.

Um den obdachlosen Menschen eine Corona-Schutzimpfungen anbieten zu können und bis zur Impfung eine geschützte Unterkunft zu gewährleisten, sind die sechs Standorte des Winternotprogramms bis Ende Mai geöffnet. Das ist zwei Monate länger als normalerweise. Über das Winternotprogramm kann die Sozialbehörde nach eigenen Angaben ungefähr 1.000 Obdachlose erreichen.

