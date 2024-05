Schüsse in Hamburger Park: Zwei Männer schwer verletzt Stand: 10.05.2024 18:22 Uhr Im Blohms Park im Hamburger Stadtteil Horn sind bei einer Auseinandersetzung am Donnerstag zwei Männer schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Nach Angaben der Polizei waren am frühen Abend in dem Park zwei Männergruppen in Streit geraten. Die Auseinandersetzung sei eskaliert, sagte ein Sprecher. Dabei seien auch mehrere Schüsse abgegeben worden. Im Anschluss hätten alle Beteiligten den Ort des Streits in verschiedene Richtungen verlassen. Einige von ihnen fuhren mit Taxis davon.

Zwei Männer verletzt

Dass durch Schüsse zwei Männer schwer verletzt wurden, kam erst später heraus: Im Zuge der Fahndung nach dem Vorfall hielt die Polizei ein mit vier Männern besetztes Taxi an. Dabei stellten die Beamten fest, dass ein 21 Jahre alter Mann am Rücken verletzt war. Er kam ins Krankenhaus. Die anderen wurden vorläufig festgenommen. Ein Tatverdacht gegen die drei Männer erhärtete sich jedoch nicht. Zwei von ihnen durften wieder gehen, der Dritte kam wegen eines bestehenden Haftbefehls in anderer Sache ins Untersuchungsgefängnis. Der zweite Verletzte - ein 26-Jähriger mit Schussverletzung an der Hüfte - wurde den Beamten später von einem Hamburger Krankenhaus gemeldet. Er war noch am Abend operiert worden, es bestand keine Lebensgefahr.

Polizei sucht Zeugen

Jetzt ermittelt die Mordkommission. Die Spurensicherung im Blohms Park dauerte rund sechs Stunden. Dafür wurde auch ein großer Lichtmast in dem Park aufgestellt. Mindestens eine Patronenhülse wurde gefunden. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, ist noch unklar. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die den Streit beobachtet haben.

