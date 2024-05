Wie sehen die Verkehrsflugzeuge der Zukunft aus? Stand: 09.05.2024 14:16 Uhr Wie fliegen Flugzeuge in Zukunft, wenn keine fossilen Brennstoffe mehr eingesetzt werden? Dieser Frage sind zahlreiche Forscherinnen und Forscher am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) nachgegangen. Mehrere Entwürfe wurden nun in Hamburg präsentiert.

Platz für 250 Passagiere, einige Tausend Kilometer Reichweite und möglichst emissionsarm: Das waren die Vorgaben des DLR. Am besten schneidet dabei ein Flugzeug mit vier Propellern ab, das sowohl elektrisch mit Batterien angetrieben werden kann als auch mit nachhaltigen Treibstoffen. Rein elektrisch würde die Maschine bis zu 500 Kilometer schaffen, so Daniel Silberhorn, Leiter des Forschungsprojekts am DLR. Schon seit Jahren erprobt sind Turboprop-Maschinen, die mit einer Gasturbine arbeiten. Selbst wenn dafür noch fossile Brennstoffe eingesetzt werden, wird fast die Hälfte eigespart - im Vergleich zu einem Jet.

Wie günstig kann Wasserstoff hergestellt werden?

Ob sich in Zukunft mit Wasserstoff betriebene Flugzeuge rechnen, hänge wesentlich davon ab, wie günstig sich der Treibstoff herstellen lasse, so die Forschenden. Der Flugzeugbauer Airbus hat bereits angekündigt, dass er 2035 sein erstes mit Wasserstoff betriebenes Flugzeug auf den Markt bringen will. Wie genau das aussehen wird, steht allerdings noch nicht fest.

