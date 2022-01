Corona: Polizei löst Versammlung vor Hamburger Kunsthalle auf Stand: 15.01.2022 17:55 Uhr Trotz eines Demonstrationsverbots sind am Sonnabend mehrere Tausend Gegnerinnen und Gegner der Corona-Maßnahmen zur Hamburger Kunsthalle gekommen. Die Polizei löste die Versammlung auf.

Die Polizei sprach von rund 3.000 Teilnehmenden, die sich vor der Hamburger Kunsthalle und auf umliegenden Straßen versammelt hatten. Beamtinnen und Beamte sprachen die Menschen an und forderten sie auf, sich zu entfernen. Lautsprecherdurchsagen wurden von Pfiffen und Sprechchören übertönt. Als die Demonstrierenden sich nicht entfernten, wurden sie von der Polizei abgedrängt.

Nur wenige trugen Mund-Nasen-Schutz

Auch die Reiterstaffel war dabei im Einsatz. Zudem unterstützten Beamtinnen und Beamte aus anderen Bundesländern die Hamburger Polizei. Es kam zu einzelnen Handgreiflichkeiten. Nur wenige der Protestierenden trugen einen Mund-Nasen-Schutz und in der dichten Menschenmenge wurde der Mindestabstand kaum eingehalten, wie NDR 90,3 berichtete.

Große Demo war von Polizei verboten worden

Ursprünglich sollte am Sonnabend vor der Kunsthalle eine große Demonstration von Impfgegnerinnen und Impfgegnern stattfinden, zu der bis zu 15.000 Menschen erwartet worden waren. Diese hatte die Polizei am Donnerstag aus Infektionsschutzgründen verboten. Grund war die Befürchtung, dass sich die Demonstrierenden nicht an die Corona-Auflagen halten würden. Ein Eilantrag der Anmelderin gegen die Untersagung war am Freitag vom Verwaltungsgericht abgelehnt worden. Von der Möglichkeit, dagegen beim Oberverwaltungsgericht Beschwerde einzulegen, machte sie keinen Gebrauch. Unter dem Motto "Das Maß ist voll - Hände weg von unseren Kindern" ziehen die Impfgegnerinnen und Impfgegner seit Monaten sonnabends durch Hamburg - seit Dezember mit starkem Zulauf. Am vergangenen Sonnabend gingen knapp 14.000 Menschen auf die Straße, viele ohne Maske und Abstand.

Weitere Demos gegen Corona-Politik

Unterdessen fanden am Sonnabend in Hamburg auch mehrere angemeldete Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen statt. Nach Polizeiangaben setzte sich vom Bahnhof Barmbek aus ein Demonstrationszug mit etwa 800 Menschen in Bewegung. Eine Demo mit knapp 200 Teilnehmenden zog von den Landungsbrücken auf St. Pauli in Richtung Altonaer Rathaus. Auch am U-Bahnhof Mundsburg war eine Demonstration geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.01.2022 | 17:00 Uhr