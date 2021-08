Corona-Impfungen: Mobiles Team an der Goethe-Schule Harburg Stand: 27.08.2021 08:05 Uhr Das Kind von der Schule abholen und sich dann gemeinsam impfen lassen - das geht heute an der Goethe-Schule in Harburg. Es ist der Startschuss für die Arbeit der mobilen Impfteams an den allgemeinbildenden Schulen in Hamburg. Das Angebot richtet sich ausdrücklich an Schülerinnen und Schüler ab der sechsten Klasse und an ihre Eltern.

Von 11 bis 18 Uhr baut das mobile Team Impfstraßen in der Sporthalle an der Eißendorfer Straße auf - heute und dann nochmal am kommenden Montag. Ärztinnen und Ärzte sind dann vor Ort in Harburg, medizinische Fachkräfte und Verwaltungsangestellte. "Wir rechnen damit, dass wir viel Aufklärungsarbeit leisten", sagte die Leiterin der mobilen Teams, Christina Wulf. Minderjährige werden nur geimpft, wenn ein Erziehungsberechtigter vor Ort zustimmt – und die Kinder selbst auch einverstanden sind.

AUDIO: Mobiles Team impft an Schule in Harburg (1 Min) Mobiles Team impft an Schule in Harburg (1 Min)

Die Kinder können nach der Impfung nach Hause gehen und müssen nicht mehr am Unterricht teilnehmen. Es gibt die Möglichkeit, dass sich Eltern oder Familienmitglieder mit ihrem Kind zusammen impfen lassen. Für Erwachsene steht nicht nur der Impfstoff von Biontech, sondern auch der von Johnson & Johnson zur Wahl, der nur einmal verabreicht werden muss.

Testlauf für Impfaktionen an weiteren Schulen

Der Einsatz an der Goethe-Schule ist auch ein Testlauf für weitere Impfaktionen an Schulen. Wie groß ist die Nachfrage? Wie groß der Beratungsbedarf? Erstmal rechnet das Team mit rund 250 Impfungen am Tag. In den kommenden Wochen sollen Impfteams weitere Schulen besuchen. Manche Einrichtungen organisieren inzwischen auch eigene Impfangebote, wie etwa das Gymnasium Altona. Dort konnten sich Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern bereits am Donnerstag von einem Arzt aus dem Viertel impfen lassen.

