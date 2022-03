Corona-Hotspot Hamburg: FDP-Landeschef will das verhindern Stand: 28.03.2022 15:05 Uhr Hamburgs FDP-Landesparteichef Michael Kruse droht dem rot-grünen Senat mit einer Klage. Anlass ist die Ankündigung des Senats, Hamburg zum Corona-Hotspot zu machen.

Durch das neue Infektionsschutzgesetz können die Länder ab dem 2. April härtere Corona-Beschränkungen nur verabschieden, wenn sie eine sogenannte kritische Lage feststellen. Also einen Hotspot. Diese Hotspot-Regelung ist aber nur möglich, wenn eine Überlastung des Gesundheitssystems droht, sagt FDP-Landesparteichef Michael Kruse.

Hamburgische Bürgerschaft stimmt über rot-grünen Antrag ab

"Auf den Hamburger Stationen liegen über 30 Prozent Patienten, die gar nicht aus Hamburg sind. Also Hamburgs Gesundheitssystem ist zum Glück in einer entspannten Lage. Und deswegen darf der Senat keinen Hotspot ausrufen", so Kruse. Am Mittwoch will die Hamburgische Bürgerschaft über einen Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen entscheiden, ganz Hamburg zu einem Hotspot zu erklären.

Kruse: "Was der Senat hier macht ist Willkür."

Damit könnte vier Wochen eine Maskenpflicht in Innenräumen und auch im Einzelhandel gelten. "Was der Senat hier macht ist Willkür. Und es ist ein Alleingang. Und diesen Alleingang kann er nicht aufrechterhalten. Er kann ihn nicht rechtfertigen. Und deswegen muss ich ganz klar sagen, ich werde jetzt prüfen, ob eine Klage gegen dieses Gesetz möglich ist." Michael Kruse sieht gute Chancen, dass eine mögliche Klage erfolgreich ist.

